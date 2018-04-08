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Фотофакты

В Москве восстановили трамвай КТМ-1/КТП-1

Трамвайные вагоны КТМ-1 № 112 и КТП-1 № 158 выпуска 1956 года до и после реставрации:

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Трамвайные вагоны КТМ-1 и КТП-1 выпускались на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С.М. Кирова с 1947 по 1961 год. Из более чем 2200 трамваев этой модели к настоящему времени на территории нашей страны осталось лишь 8 вагонов в разной степени сохранности.

  •  © Фото из открытых источников

Фото Дмитрия Касаткина и Александра Климанова с сайта transphoto.ru


Москва, трамвай
  • Нет аватара sarvizir
    08.04.1822:12:32

    Они так долго ходили в Москве! Полы из деревянной рейки — это было нечто. Уютные.

    #1024325
  • Armine Armine
    08.04.1822:27:02

    Они такие крутые! Аrt dеco только советское    

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    #1024333
    • A_SEVER A_SEVER
      08.04.1822:52:33

      Они такие крутые!

      Они явно будут главной «фишкой» очередного парада трамваев, который пройдёт 21 апреля!

      #1024340
  • Нет аватара sarvizir
    08.04.1822:40:59

    Вот, нашёл внутренности. Сплошь экологичное пространство:

    •  © z12.d.sdska.ru

    Отредактировано: sarvizir~22:42 08.04.18
    #1024335
    • Мария Демина
      08.04.1823:31:49

      Поскольку из таких вот планочек в 40-50 годы были сделаны абсолютно все сиденья в вагонах поездов, электричек и трамваев, сами эти дощечки получили название вагонка. В 70-80 такими было модно отделывать стены дач.

      #1024352
  • Александр Скориков
    08.04.1823:00:35

    Очень хорошо, что советские раритеты восстанавливают и берегут — это все наша история

    #1024345
  • Нет аватара dimsss
    08.04.1823:16:49

    Знакомые сиденья.     Красота! Молодцы, что восстановили!

    #1024348
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.04.1823:17:41

        Прикольный трамвайчик! Главное — не забыли и не сдали на лом! Очень необычно смотрится — не спаренные тележки — как на цыпочках   

    #1024349
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