В Москве восстановили трамвай КТМ-1/КТП-1

Трамвайные вагоны КТМ-1 № 112 и КТП-1 № 158 выпуска 1956 года до и после реставрации:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Трамвайные вагоны КТМ-1 и КТП-1 выпускались на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С.М. Кирова с 1947 по 1961 год. Из более чем 2200 трамваев этой модели к настоящему времени на территории нашей страны осталось лишь 8 вагонов в разной степени сохранности.





© Фото из открытых источников

Фото Дмитрия Касаткина и Александра Климанова с сайта transphoto.ru