В Москве восстановили трамвай КТМ-1/КТП-1
Трамвайные вагоны КТМ-1 № 112 и КТП-1 № 158 выпуска 1956 года до и после реставрации:
Трамвайные вагоны КТМ-1 и КТП-1 выпускались на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С.М. Кирова с 1947 по 1961 год. Из более чем 2200 трамваев этой модели к настоящему времени на территории нашей страны осталось лишь 8 вагонов в разной степени сохранности.
Фото Дмитрия Касаткина и Александра Климанова с сайта transphoto.ru
08.04.1822:12:32
08.04.1822:27:02
08.04.1822:52:33
08.04.1822:40:59
08.04.1823:31:49
08.04.1823:00:35
08.04.1823:33:08
08.04.1823:16:49
08.04.1823:17:41