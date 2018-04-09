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Экспорт

Экспорт продовольствия подскочил больше чем на 20%

Экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья в прошлом году составил $20, 7 млрд, что на 21, 1% больше показателя 2016 года, сказано в докладе Минсельхоза. Треть вывезенных за рубеж продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.

  •  © foodretail.ru

Доля продтоваров и сельхозсырья во всем экспорте составила в прошлом году 5, 8%, сказано в докладе Минсельхоза «О ходе и результатах реализации в 2017 году госпрограммы развития сельского хозяйства». В 2017 году объем экспорта сельхозпродукции достиг $20, 7 млрд, что больше уровня 2016 года на 21, 1%. По расчетам Центра международной торговли, экспорт в натуральном выражении в 2017 году составил 65, 2 млн т, что на 20, 8% выше показателя 2016 года.

Основными покупателями продукции российского агропромышленного комплекса в прошлом году оказались страны дальнего зарубежья: на них прошлось 75% всей стоимости вывезенных товаров ($15, 9 млрд). Лидерами стали Египет ($1, 78 млрд), Турция ($1, 78 млрд), Китай ($1, 77 млрд), Южная Корея ($1, 46 млрд).

На внутреннем рынке Минсельхоз фиксирует избыток производства продуктов по ряду направлений. В докладе ведомства говорится, что в 2017 году превышены показатели Доктрины продовольственной безопасности по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю и мясу. Ими Россия себя обеспечивает в достаточном количестве, поэтому имеет возможность вывозить такую продукцию за рубеж. Негативно сказывается на отечественных производителях, снижая их потенциальные доходы, недостаточная развитость экспорта.

Сейчас в России нет системы поддержки экспорта продукции АПК, которая бы выдерживала конкуренцию с иностранными аналогами, отмечается в докладе Минсельхоза. Отечественным производителям приходится соперничать на мировой арене с иностранными поставщиками, которые получают в своих странах поддержку по продвижению товаров на мировые рынки.

Представитель Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Снег подчеркнул, что отечественная система поддержки вывоза товаров сейчас проходит стадию активного становления. Он напомнил, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу по удвоению неэнергетического экспорта. Вывоз за рубеж продукции АПК может достигнуть $45 млрд через шесть лет, прогнозируют в РЭЦ.

Для успеха экспортной стратегии необходимо быть конкурентоспособными по соотношению цены и качества. Нужно модернизировать производственные мощности и в сельском хозяйстве, и в перерабатывающей промышленности, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько напомнил, что страны, входящие в ВТО, не могут субсидировать экспорт напрямую, использовать можно только косвенные меры поддержки. По его словам, это может быть помощь компаниям в сертификации отечественной продукции за рубежом, спонсирование производителей для участия в международных выставках. Также изготовителям могут предоставляться бесплатные исследования о зарубежных рынках.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов подчеркнул, что в среднесрочной перспективе российский пищевой экспорт может увеличиться в 1, 5 раза, до $30 млрд. Примерно такой объем продукции, по его словам, сейчас вывозит за рубеж Канада. Он отметил, что сельскохозяйственное сырье — основа вывозимых из России за рубеж товаров. Для их сбыта следует искать новые рынки. Например, рассматривать экспорт в Саудовскую Аравию и страны северной Африки — они сейчас являются крупнейшими покупателями ряда сельхозтоваров.

СПРАВКА

Основой российского пищевого экспорта по итогам 2017 года стали зерно и продукция мукомольно-крупяной промышленности — на эту группу пришлось 37, 5% из общего объема.

Далее следует готовая продукция (17, 8%), рыба и ракообразные (16, 8%), товары масложировой промышленности (13, 1%), мясо и мясные субпродукты (1, 6%), прочая продукция (13, 2%).

Источник: Известия

http://foodretail.ru/news/eksport-prodovolstviya-podskochil-bolshe-chem-na-20-385418

Экспорт, сельское хозяйство
  • Akimich Akimich
    09.04.1808:40:18

    Liberast on/ Продажные олигархи готовы последнее вывезти, обрекая на голод страну в условиях надвигающегося кризиса, коллапса, ледникового периода, абсолютной блокады со стороны цивилизованного запада, неурожая, засухи (нужное подчеркнуть) Россия торгует зерном, как дикари. Liberast off/

    И не ха-ха, а цитаты из новых методичек. На форумах чаще и чаще попадаются.

    #1024402
    • Гвардеец Гвардеец
      09.04.1810:48:09

      А иного ожидать не стоит, информационную войну ни кто не отменял, это вечное бранное поле сечи с супостатами, и спасибо им за прививку «майданом»   

      #1024429
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    09.04.1809:39:00

    Под шумок торговой войны США и Китая хорошо было бы залезть на китайский рынок и вытолкать пиндосов оттуда. У нас и плечо транспортное короче и продукции качеством выше. Главное китаезов перезамкнуть на нас. Дальше пойдет совсем весело.

    #1024407
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      09.04.1810:49:21

      Переговоры идут интенсивно по зерну, мясу, молоку.

      #1024432
    • ddhome.livejournal.com ddhome
      09.04.1811:03:39

      китайцам нужна соя с рисом и прочие арахисы.

      пшеничное зерно они не очень.

      #1024434
      • Гвардеец Гвардеец
        09.04.1811:19:15

        Тогда зачем это Китаю нужно было:

        -

        Украина кинула Китай

        В конце 2012 года Украина подписала с Китаем Генеральное соглашение. Поднебесная выделяла Украине трехмиллиардный долларовый кредит. На полтора миллиарда Украина должны была в течении пятнадцати лет поставлять в Китай зерно, еще полтора миллиарда, так называемую товарную часть кредита, Украина могла расходовать на инфраструктурные проекты.

         http://euroru.net/m/artic...ула-Китай[/quote] 

        #1024436
    • Александр Ермаков
      09.04.1811:30:27

      Да, перспективы отличные. Главное, умно использовать. Думаю, срастется. А рынок Китая ой-ой-ой!

      #1024440
  • SergeySeverny SergeySeverny
    09.04.1811:34:19

    ребята, но ведь это гораздо больше продажи оружия! очень классно!

    #1024441
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