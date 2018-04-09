Новая доменная печь запущена на Нижнетагильском металлургическом комбинате

Новую доменную печь запустили на Нижнетагильском металлургическом комбинате («Евраз НТМК»). Печи присвоен номер 7 (ДП 7). Объем печи составляет 2,2 тыс. кубических метров, проектная мощность — 2,5 млн тонн чугуна в год. Печь была построена за 18 месяцев. За время работ было уложено 26 тысяч тонн бетона, смонтировано 21,5 тысячи тонн металлоконструкций. Проложено 670 километров кабеля, 3 километра железнодорожных путей, 2 километра автомобильных дорог.

Стоимость строительства домны составила 15 млрд рублей.

Управление доменной печью № 7 полностью автоматизировано. Интеллектуальная система сама собирает и анализирует статистическую информацию, после чего определяет оптимальный технологический режим доменной плавки. Все трудоемкие операции на горне механизированы.

Домна оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками. Степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению с действующими печами, что делает печь самой «чистой» в российской металлургии: выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются в рукавных фильтрах от примесей, что позволяет свести к минимуму загрязнение атмосферы.

Интеллектуальная система доменной печи сама собирает и анализирует статистическую информацию, после чего определяет оптимальный технологический режим плавки. Такие технологические решения обеспечивают высокую эффективность работы всего доменного передела комбината, как с точки зрения производительности, так и с точки зрения сокращения издержек.

В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК действуют две доменные печи ДП-5 и ДП-6 с полезным объемом 2200 м3 каждая, которые являются самыми высокопроизводительными и экономичными не только в России, но и в Европе.

В начале 2000-ых первые четыре домны Нижнетагильского металлургического комбината были выведены из эксплуатации и демонтированы. Символично, что ДП-7 была возведена на площадке ДП-3, первой домны с которой для НТМК всё начиналось.

Новая печь ДП-7, обеспечит бесперебойность выплавки чугуна, на время капитального ремонта шестой печи, благодаря чему выплавка сохранится на уровне 5 млн тонн.

«Строительство новой печи — один из крупнейших за последнее время инвестпроектов, имеющих высокую социальную значимость, так как позволяет предприятию сохранить квалифицированных сотрудников, а также имеет большой экологический эффект — специалисты называют эту домну самой „чистой“ в металлургии. <…> Именно поэтому строительство печи, как вы знаете, получило статус приоритетного инвестпроекта Свердловской области», — сказали во время церемонии запуска.

О компании

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2017 году ЕВРАЗ произвел 14 млн тонн стали. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру. Консолидированная выручка ЕВРАЗа за 2017 г. составила 10 827 млн долл. США, консолидированная EBITDA — 2 624 млн долл. США.