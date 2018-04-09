Экспорт дорожно-строительной техники вырос на 78% в 2017 году

Экспорт дорожно-строительной техники (ДСТ) российского производства вырос в 2017 году на 78%, и достиг 5.1 млрд рублей. Об этом сообщает Росспецмаш.

За 2017 год выросло и производство в секторе дорожно-строительного машиностроения на 27,6%. В абсолютной цифре объем производства этой отрасли достиг 32,5 млрд рублей. Получается что Россия экспортирует более 15% от производимых в стране дорожно-строительных машин.

Рост экспорта объясняется ростом конкурентоспособности российской ДСТ на внешних рынках. Так же производителю помогают различные программы поддержки экспорта, внедряемые в нашей стране.