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Экспорт

Экспорт дорожно-строительной техники вырос на 78% в 2017 году

Экспорт дорожно-строительной техники (ДСТ) российского производства вырос в 2017 году на 78%, и достиг 5.1 млрд рублей. Об этом сообщает Росспецмаш.

  •  © pravdaurfo.ru

За 2017 год выросло и производство в секторе дорожно-строительного машиностроения на 27,6%. В абсолютной цифре объем производства этой отрасли достиг 32,5 млрд рублей. Получается что Россия экспортирует более 15% от производимых в стране дорожно-строительных машин.

  •  © excavator1.ru

Рост экспорта объясняется ростом конкурентоспособности российской ДСТ на внешних рынках. Так же производителю помогают различные программы поддержки экспорта, внедряемые в нашей стране.

  •  © hard-machines.ru
http://www.rosagromash.ru/rosspetsmash-v-smi/2373-ostorozhnyj-optimizm

  • rvk
  • 09.04.201822:50
  • 2
экспорт, машиностроение, спецтехника, дорожно-строительная техника
  • Нет аватара Clausson
    09.04.1823:29:50

    Рост экспорта объясняется ростом конкурентоспособности российской ДСТ на внешних рынках.

    Предлагаются следующие первомайские лозунги:

    — «Больше санкций хороших и разных!"

    — «Даешь рубль по 100!"

    — "Ваше слово, товарищ Маузер" - нет это перебор.    

    А если серьезно — оч. приятная информация.

    Отредактировано: Clausson~23:31 09.04.18
    #1024598
    • rvk rvk
      10.04.1800:11:51

      В абсолютных цифрах конечно пока с ведущими странами не сравнить, но лиха беда начало    

      #1024606
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