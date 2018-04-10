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Производство

Импортозамещение от брянского «Термотрона»: брянский электропривод не уступает зарубежным аналогам

  •  © termotron.ru

Успешно пройдены испытания новой импортозамещающей продукции брянского предприятия «Термотрон-Завод» — не уступающего зарубежным аналогам электропривода для железнодорожного стрелочного перевода.

На площадке Муромского стрелочного завода успешно проведены испытания нового стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 для тяжеловесного движения. В состав перевода входит шпальный электропривод типа СПМ-150 производства АО «Термотрон-Завод».

Специалистами Горьковской железной дороги ОАО «РЖД», участвовавшими в работе комиссии, отмечен высокий уровень оборудования АО «Термотрон-Завод», не уступающий импортным аналогам. Шпальный электропривод оборудован специальной тягой для передачи переводного усилия во второе сечение стрелочного перевода.

«Применение нашего шпального привода в составе тяжеловесных переводов по предварительным данным позволит повысить срок эксплуатации самого перевода (млн т брутто) в три раза», — говорит главный инженер предприятия Сергей Давыдов.

  •  © termotron.ru
http://www.termotron.ru/upload/medialibrary/2a3/2a3598f93860c0beeec951b7bc1b06b8.jpg

Муромский стрелочный завод, Термон, СПМ-150
  • Нет аватара VMichael
    10.04.1809:18:49

    Нужно вводить в обиход фразы: «импортные не уступают нашим». А то создали мыленный эталон «импортные лучше» и никак слезть с него не можем.

    #1024652
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