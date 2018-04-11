«Комета 120М» начала ходовые испытания
Головное судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 начало ходовые испытания. Судно с заводским № 02701 построено в Рыбинске на ССЗ «Вымпел» и спущено на воду 20 октября прошлого года. Морское СПК нового поколения разработало ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород). В настоящий момент «Вымпел» ведёт строительство 2-го судна этого проекта.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 73 т.
Главные размерения: длина — 35.2 м, ширина — 10.3 м, осадка — 3.5 м.
Максимальная скорость хода: 35 узлов
Дальность плавания: 200 миль
Пассажировместимость: 120 человек
Экипаж: 5 человек
Мореходность:
в крыльевом режиме — волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов
в водоизмещающем режиме — волны высотой до 2.5 метров и ветер силой до 5 баллов
11.04.1814:03:28
11.04.1814:13:14
11.04.1815:52:09
11.04.1815:57:59
11.04.1815:58:35
11.04.1815:58:59