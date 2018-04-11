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Судостроение и судоходство

«Комета 120М» начала ходовые испытания

  •  © Рендер с сайта vympel-rybinsk.ru

Головное судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 начало ходовые испытания. Судно с заводским № 02701 построено в Рыбинске на ССЗ «Вымпел» и спущено на воду 20 октября прошлого года. Морское СПК нового поколения разработало ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород). В настоящий момент «Вымпел» ведёт строительство 2-го судна этого проекта.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 73 т.

Главные размерения: длина — 35.2 м, ширина — 10.3 м, осадка — 3.5 м.

Максимальная скорость хода: 35 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Пассажировместимость: 120 человек

Экипаж: 5 человек

Мореходность:

в крыльевом режиме — волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов

в водоизмещающем режиме — волны высотой до 2.5 метров и ветер силой до 5 баллов


ССЗ Вымпел, СПК, 23160, Севастополь, Крым
  • Vikont Vikont
    11.04.1814:03:28

    Узлы нужно умножать на 2 чтобы получить километры в час?

    #1025067
    • Вова-Н Вова-Н
      11.04.1814:13:14

      узел это 1 морская миля в час. соответственно 1,852 км/ч

      35 узов = 65км/ч

      #1025069
  • Александр Скориков
    11.04.1815:52:09

    Выглядит отлично! Надеюсь увидеть вживую этим летом. Может, удастся прокатиться.

    Отредактировано: Александр Скориков~16:10 11.04.18
    #1025092
  • Нет аватара Bars
    11.04.1815:57:59

    Красава.

    #1025096
  • Гвардеец Гвардеец
    11.04.1815:58:35

       

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    #1025097
  • Нет аватара foxkeys
    11.04.1815:58:59

    Понемногу восстанавливаем порушенную региональную транспортную инфраструктуру СССР… Недавно была новость о контракте на 200 ТВС-2ДТС

    Суда на подводных крыльях восстанавливают (на которых в СССР очень много где с удовольствием и отдыхали и добирались. Лично я еще застал «Ракеты» и «Кометы» во Владивостоке и на Красноярское водохранилище)

    Отредактировано: foxkeys~16:00 11.04.18
    #1025098
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