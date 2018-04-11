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Электроника и электротехника

«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» наладил производство автогазовых выключателей нагрузки

  •  © www.nva-korenevo.ru

Аппараты снабжены блок-контактами сигнала срабатывания предохранителей. Главная отличительная особенность выключателей нагрузки производства «Кореневского завода низковольтной аппаратуры» - наличие сигнального устройства на каждой фазе, что дает возможность более точного определения сгорания предохранителя.

Аппараты разработаны для нужд экономики в целях импортозамещения.

  •  © nva-korenevo.ru

http://www.nva-korenevo.ru/novosti.html

Кореневский завод низковольтной аппаратуры
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