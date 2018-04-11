«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» наладил производство автогазовых выключателей нагрузки
Аппараты снабжены блок-контактами сигнала срабатывания предохранителей. Главная отличительная особенность выключателей нагрузки производства «Кореневского завода низковольтной аппаратуры» - наличие сигнального устройства на каждой фазе, что дает возможность более точного определения сгорания предохранителя.
Аппараты разработаны для нужд экономики в целях импортозамещения.
- Великоросс
- 11.04.201820:10
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