Ростовская АЭС: новый энергоблок № 4 выведен на полную мощность

14 апреля 2018 года в 09:41 в рамках этапа «Опытно-промышленная эксплуатация» (ОПЭ) реакторная установка энергоблока № 4 Ростовской АЭС (г. Волгодонск, филиал концерна «Росэнергоатом, входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») выведена на 100% мощности.

По словам главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова, окончательно завершенным этап ОПЭ можно считать после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности, включая номинальную (100%), а также после выполнения всех сдаточных испытаний энергоблока № 4.

«В течение месяца мы проведём комплекс испытаний оборудования энергоблока при освоении мощности в 100%, после чего начнём готовить новый блок в промышленную эксплуатацию», — отметил Андрей Горбунов.

Ввод энергоблока № 4 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2018 год.