Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная.

«АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!

Напомним, что ранее Волжский автозавод уже начал выпуск внедорожного универсала Vesta Cross SW. Но внедорожный седан — для нашего автопрома это что-то новенькое. Конечно, подобные машины в мире делали и раньше, но они, как правило, не пользовались большим спросом (сейчас у нас продается только одна модель такого плана — Volvo S60 Cross Country, которая стоит от 2 460 000 рублей). Но в Тольятти уверены, что у России свой особый путь развития.

Ну, а теперь самая важная цифра — дорожный просвет внедорожного седана равен 203 мм! Это больше, чем у иных кроссоверов. Правда, пока рассчитывать на полный привод не стоит — платформа «Весты» его не предполагает.

Зато можно ожидать появления нового мотора и коробки передач. О чем идет речь, пока не ясно. Видимо, это мы узнаем лишь в следующем году. А в этом Vesta Cross будет продаваться только с бензиновыми моторами 1,6 и 1,8 л (коробки передач — механика или роботизированная трансмиссия).

Цены обещают назвать в ближайшие пару месяцев (летом начнутся и продажи, ведь машина полностью готова к производству). Но мы осмелимся уже сейчас сделать предположения. Итак, сейчас седан Lada Vesta стоит на 32 000 рублей дешевле универсала. Поэтому, если универсал Cross предлагается дилерами минимум за 770 900 рублей, то четырёхдверный должен стоит около 740 тысяч.