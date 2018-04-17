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Транспорт и логистика

Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная.

«АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!

  •  © auto.imgsmail.ru

Напомним, что ранее Волжский автозавод уже начал выпуск внедорожного универсала Vesta Cross SW. Но внедорожный седан — для нашего автопрома это что-то новенькое. Конечно, подобные машины в мире делали и раньше, но они, как правило, не пользовались большим спросом (сейчас у нас продается только одна модель такого плана — Volvo S60 Cross Country, которая стоит от 2 460 000 рублей). Но в Тольятти уверены, что у России свой особый путь развития.

  •  © auto.imgsmail.ru

Ну, а теперь самая важная цифра — дорожный просвет внедорожного седана равен 203 мм! Это больше, чем у иных кроссоверов. Правда, пока рассчитывать на полный привод не стоит — платформа «Весты» его не предполагает.

Зато можно ожидать появления нового мотора и коробки передач. О чем идет речь, пока не ясно. Видимо, это мы узнаем лишь в следующем году. А в этом Vesta Cross будет продаваться только с бензиновыми моторами 1,6 и 1,8 л (коробки передач — механика или роботизированная трансмиссия).

  •  © auto.imgsmail.ru
  •  © auto.imgsmail.ru

Цены обещают назвать в ближайшие пару месяцев (летом начнутся и продажи, ведь машина полностью готова к производству). Но мы осмелимся уже сейчас сделать предположения. Итак, сейчас седан Lada Vesta стоит на 32 000 рублей дешевле универсала. Поэтому, если универсал Cross предлагается дилерами минимум за 770 900 рублей, то четырёхдверный должен стоит около 740 тысяч.

https://auto.mail.ru/article/68689-novaya_lada_krasivaya_oranzhevaya_i_vnedorozhnaya/

АвтоВАЗ, Lada, Vesta, Cross, Тольятти
  • Нет аватара Рыбак
    17.04.1808:21:26

    Ждем полный привод!

    #1026709
    • Нет аватара Сергей40
      17.04.1811:31:57

      А зачем он на такой машине? Только расход топлива возрастёт и стоимость самого автомобиля. Полный привод для внедорожников нужен.

      #1026768
  • Нет аватара stasik
    17.04.1809:03:25

    И зачем? По-моему, фигнёй маятся. Универсал Кросс уже есть, непонятно зачем нужен седан. Лучше бы наконец выкатили новую Ниву, которую уже много лет обещают.

    #1026717
    • Нет аватара Ivanych
      17.04.1809:59:14

      Нивы не будет, не ждите, не думаю что GM права на название так просто отдаст, будет новая Лада 4×4, получит ли она народное название «Нива», это большой вопрос.

      Фигней не фигней, а почему бы и не большими затратами не добавить версию?

      #1026741
  • ТМ ТМ ТМ ТМ
    17.04.1811:43:28

    Об этом обвесе на седане говорили еще 3 года назад. Уже должен быть рестайлинг полноценный. Хотя о чем это я, это же Автоваз. Лучше бы отменили пошлины на правый руль, люди хотя бы на современных машинах за недорого могли бы поездить.

    #1026773
  • Нет аватара Smotritel
    17.04.1811:44:54

    Сколько уже Весту продают, а на дороге до сих пор встречается редко, по крайней мере в Москве и Подмосковье. Может цена завышена?

    #1026774
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