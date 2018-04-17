На обогатительной фабрике АО «Апатит» запущена новая технологическая линия по выработке концентрата



АНОФ-2

© www.phosagro.ru

В бывшем корпусе по производству нефелинового концентрата (КПНК) Второй апатит-нефелиновой обогатительной фабрики (АНОФ-2) Кировского филиала АО «Апатит» в пуско-наладочном режиме запущена первая технологическая линия по выработке апатитового концентрата. Новая линия включает процессы от флотации до складирования готовой продукции. Ее выход на проектную мощность завершит первый этап модернизации АНОФ-2.

Параллельно с работами по пуско-наладке новой технологической линии по выработке апатитового концентрата ведется строительство магистрального конвейера, который соединит корпус мелкого дробления и корпус по производству нефелинового концентрата. На очереди — запуск оборудования двух линий флотации. Завершающим этапом технического переоснащения второй апатит-нефелиновой обогатительной фабрики КФ АО «Апатит» станет выход нового оборудования КПНК на полную мощность.

Общий бюджет инвестиций в модернизацию АНОФ-2 КФ АО «Апатит» превышает 2,5 млрд руб.

Модернизация второй апатит-нефелиновой обогатительной фабрики КФ АО «Апатит», — часть масштабной стратегии развития перерабатывающих мощностей компании «ФосАгро». Комплексное техническое переоснащение АНОФ-2 стартовало в 2017 г. За время реализации проекта выполнено обновление части основного технологического оборудования (сгустителя), заменены насосные установки, в завершающей стадии находится реконструкция комплексов измельчения с установкой новых высокочастотных грохотов «Landsky».

«В настоящее время на технологической линии по выработке апатитового концентрата ведутся пуско-наладочные работы. Уже получен первый концентрат высокого качества. За двое суток было выработано более 500 тонн продукта. Это говорит о том, что все задуманное реализуется в правильном направлении. Мы получаем те результаты, на которые рассчитывали. В конечном итоге все это направлено на снижение себестоимости продукта и как следствие на дальнейшее устойчивое развитие нашего предприятия», — комментирует руководитель Дирекции по капитальному строительству КФ АО «Апатит» Роман Буланкин.