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Производство

«Швабе» представил новые фотообъективы на международной выставке

  •  © rostec.ru

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показал новые российские фотообъективы на международной выставке «Фотофорум» — об этом сообщает пресс-служба Ростех.

Всего было представлено около 30 моделей среди которых новые модификации популярных мануальных объективов «Зенитар».

Были представлены как традиционные модели так и новинки.

Из выпускающихся изделий, особое внимание на себя обращает сверхсветосильный объектив Зенитар 0.95/50 производства «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ОАО КМЗ).

  •  © lens-club.ru

Интерес вызвали и широкоугольные фотообъективы fish-eye «Зенитар» 3.5/8 и «Зенитар» 2.8/16, а также портретный «Зенитар» 1.4/85.

Из новинок были показаны «Зенитар» 1.2/85 и «Зенитар» 1.2/50.

«В этом году мы продемонстрировали две новинки для полнокадровых камер — „Зенитар“ 1.2/85 и „Зенитар“ 1.2/50 под байонеты Canon. Благодаря электронно-управляемой диафрагме и высокой светосиле фотограф с помощью нашей техники сможет делать кадры в условиях низкой освещенности и с мягким размытием заднего плана. Запуск новых изделий в серийное производство запланирован на конец текущего года», — рассказал генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин.

Объективы «Зенитар» пользуются большой популярности у фотографов, несмотря на то что они мануальные — то есть у них отсутствует автоматическое управление фокусировкой. Несмотря на это, по своим оптическим характеристикам эти объективы ни чем не уступают дорогим профессиональным объективам лидеров отрасли, а кое в чем и превосходят их. Объективы подходят к большинству фотокамер.

http://rostec.ru/news/shvabe-predstavil-novye-fotoobektivy-na-mezhdunarodnoy-vystavke/

Ростех, Швабе
  • Нет аватара Kostya
    20.04.1822:05:30

    Портретный «Зенитар» 1.4/85 и fish-eye «Зенитар» 3.5/8 я бы взял попробовать! Интересно их с разными байонетами выпускают? Зенитар" 1.2/85 236-250 долларов, я думал 150-180 хотя бы! 1,4 должен быть дешевле! 10 лепестков диафрагмы это хорошо!

    Наконец то что-то начали делать кроме танков!

    #1028245
    • rvk rvk
      20.04.1822:22:43

      Интересно их с разными байонетами выпускают?

      Есть переходники, в конце концов.

      Наконец то что-то начали делать кроме танков!
      Да их и раньше делали, у меня есть Гелиосы 2.0/58 и Зенитар 1.7/50 — прекрасные объективы, особенно последний вообще шедевр!

      #1028256
      • Нет аватара Clausson
        20.04.1822:33:01

        Да их и раньше делали, у меня есть Гелиосы 2.0/58 и Зенитар 1.7/50 — прекрасные объективы, особенно последний вообще шедевр!

        Между 2,0 (1.7) и 0,95(1,2) — пропасть космического масштаба. Можно говорить о следующем поколении.

        Цена таких объъективов начинается от $400 и до луны

        Такая Лейка. например, стоит под $10000

        Отредактировано: Clausson~22:35 20.04.18
        #1028263
        • rvk rvk
          20.04.1823:42:02

          Ну понятно, я отвечал на «Наконец то что-то начали делать кроме танков!».

          Будь у меня полнокадровая камера я бы сейчас копил бы уже на Зенитар 0.95/50

          При съемке в темных цехах заводов просто незаменимо. У меня 2.8/17-55 и то порой не хватает, приходится потом из RAW прямо вытягивать приличную картинку. Но для кропа фокусное расстояние великовато.

          #1028289
      • Нет аватара Kostya
        20.04.1823:10:51

        Хотелось бы что бы когда-нибудь Российское предприятие выпустило что-то, что не пришлось бы после покупки обрабатывать напильником, в смысле погонять через переходники и так далее! Хочется так, понадобился ЗЕНТАР на OLYIMPUS, Я ЗАЛЕЗ НА ИХ САЙТ НАШЕЛ НУЖНЫЙ, ЗАКАЗАЛ И ОН ОКАЗАЛСЯ В НАЛИЧИИ И БЫЛ БЫСТРЕНЬКО ОТПРАВЛЕН! Я конечно взрослый дядя, но в сказки верю, точнее надеюсь что все это не ограничится пару десятками выставочных экземпляров, а пойдет в серию в разных комбинациях под разные типы фотоаппаратов!

        #1028285
        • rvk rvk
          20.04.1823:45:08

          Хочется так, понадобился ЗЕНТАР на OLYIMPUS, Я ЗАЛЕЗ НА ИХ САЙТ НАШЕЛ НУЖНЫЙ

          Ну примерно так и есть. Любой объектив можно выбрать на любой распространенный байонет. Ну про Olimpus конкретно не уверен, но это, мягко говоря не флагман профессиональной фототехники. Но на Всякие Кэноны, Никоны, Сони и т. д. все есть.

          #1028290
  • rvk rvk
    20.04.1822:29:30

    Мне не хватает светосильного аналога полтинника для кропнутой матрицы. Жду что-то типа Зенитар 2.0/30 а лучше Зенитар 1.7/30

    #1028259
    • Нет аватара alex_uns
      20.04.1822:40:09

      я купил как-то в комиссионке CANON LINS EF 50 1:1.4

      за сколько уже не помню, но получилось дешево, оочень дешевле чем с нуля в магазине. работает до сих пор хорошо.

      Отредактировано: alex_uns~22:46 20.04.18
      #1028267
      • Комментарий удален
      • rvk rvk
        20.04.1823:48:17

        Я же написал что нужно на кроп. На кропе фокусное расстояние 50 превращается в 85. А это для моих задач очень много.

        #1028297
  • Нет аватара Skilful
    20.04.1822:48:19

    а на микро 4/3 нету QQ зенитара

    Отредактировано: Skilful~22:52 20.04.18
    #1028270
  • Нет аватара VMichael
    20.04.1823:34:16

    До чего приятно видеть на корпусе надпись «Made in Russia»!   

    #1028288
    • Е.Юрий Е.Юрий
      20.04.1823:46:57

      А я бы рад был видеть и «Сделано в России» тоже   

      #1028294
  • Денис Семихатов Денис Семихатов
    20.04.1823:48:10

    Дизайн «Привет из 70-х»?

    #1028296
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