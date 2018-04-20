«Швабе» представил новые фотообъективы на международной выставке

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показал новые российские фотообъективы на международной выставке «Фотофорум» — об этом сообщает пресс-служба Ростех.

Всего было представлено около 30 моделей среди которых новые модификации популярных мануальных объективов «Зенитар».

Были представлены как традиционные модели так и новинки.

Из выпускающихся изделий, особое внимание на себя обращает сверхсветосильный объектив Зенитар 0.95/50 производства «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ОАО КМЗ).

Интерес вызвали и широкоугольные фотообъективы fish-eye «Зенитар» 3.5/8 и «Зенитар» 2.8/16, а также портретный «Зенитар» 1.4/85.

Из новинок были показаны «Зенитар» 1.2/85 и «Зенитар» 1.2/50.

«В этом году мы продемонстрировали две новинки для полнокадровых камер — „Зенитар“ 1.2/85 и „Зенитар“ 1.2/50 под байонеты Canon. Благодаря электронно-управляемой диафрагме и высокой светосиле фотограф с помощью нашей техники сможет делать кадры в условиях низкой освещенности и с мягким размытием заднего плана. Запуск новых изделий в серийное производство запланирован на конец текущего года», — рассказал генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин.

Объективы «Зенитар» пользуются большой популярности у фотографов, несмотря на то что они мануальные — то есть у них отсутствует автоматическое управление фокусировкой. Несмотря на это, по своим оптическим характеристикам эти объективы ни чем не уступают дорогим профессиональным объективам лидеров отрасли, а кое в чем и превосходят их. Объективы подходят к большинству фотокамер.