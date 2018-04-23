Тюменский завод «Профмодуль» начал выпуск деталей для нефтегазовой отрасли

Производство деталей для нефтегазовой промышлености запустили на заводе «Профмодуль». Об этом сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

«Местные специалисты успешно освоили производство деталей со смещенным центром и кабель-каналом, необходимых для эксплуатационных колонн буровых скважин», — отметил немецкий партнер завода Клаус Шольц.

По его словам, в нефтегазовой промышленности до сих пор велика доля импортных деталей и технологий. Опыт «Профмодуля» показывает, что их вполне по силам делать в Тюмени.

На заводе принята программа технического перевооружения, результатом чего стало появление линейки самых современных станков.

Благодаря новому оборудованию «Профмодуль» существенно расширил свои возможности, что позволяет постепенно заменить, а затем и полностью отказаться от поставки продукции для нефтяников из-за рубежа.