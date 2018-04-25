Завод по переработке картофеля открыт в Липецкой области

В ОЭЗ «Липецк» открыт завод по переработке картофеля. Это самый масштабный в России завод по производству картофеля фри который построен совместно российским предприятием «Белая дача» и американской компанией Lamb Weston. На строительство завода были получены субсидии в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. С открытием завода в регионе создано 218 новых рабочих мест. К концу 2019 года ожидается, что завод выйдет на полную производственную мощность, которая составит примерно 200 тысяч тонн картофеля в год.

Объем инвестиций в проект составил 8,7 миллиардов рублей.

Предприятие сможет полностью заместить импорт картофеля фри, который сейчас завозится из-за рубежа. Согласно информации ФТС, в 2017 году Россия импортировала 117 тыс. т замороженого картофеля, в основном, из Нидерландов, Польши, Бельгии и Франции.

Для обеспечения потребности завода в качественном картофеле «Белая Дача» создала фермерскую и собственную производственную базу с картофелехранилищем в Тамбовской области. Собственная ферма производит 30% поставляемого на предприятие сырья. Остальная часть закупается у фермеров.

Первым потребителем продукции завода станет сеть ресторанов «Макдоналдс», с которой уже заключен долгосрочный контракт. В перспективе добавятся контракты с другими компаниями общепита. Также замороженный картофель фри будет реализовываться в рознице через торговые сети по всей стране.

О инвесторах

Группа компаний (ГК) «Белая дача» объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. Является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald’s, KFC и Burger King на всей территории России. У компании есть завод по переработке салатной продукции «Котельники» в Подмосковье объемом производства 30 тыс. т готовой продукции в год и «Алабуга» в Татарстане мощностью 14 тыс. т в год. В сентябре 2017 года «Белая дача» запустила в Ставропольском крае роботизированный тепличный комплекс по выращиванию мини-салатов и томатов, площадь первой очереди составляет 7,5 га, инвестиции — 2,5 млрд руб.

Lamb Weston — мировой лидер по производству высококачественной продукции из картофеля, осуществляющий продажи более чем в 100 странах по всему миру. LambWeston/Meijer работает на рынках Европы, Ближнего Востока, Африки (EMEA) и Бразилии. Компания поставляет картофельные ломтики и палочки, сухие картофельные хлопья в рестораны быстрого питания и торговые сети, ингредиенты для пищевой промышленности. Головной офис компании расположен в Нидерландах, компания владеет пятью заводами: тремя в Нидерландах, одним в Великобритании и одним в Австрии.