Росэнергоатом приступил к строительству первого энергоблока Курской АЭС-2

Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) 29 апреля уложил первые кубометры бетона в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока № 1 на площадке Курской АЭС-2, тем самым дав старт основным строительным работам по сооружению энергоблока.

Всего в фундаментную плиту реакторного здания будет уложено более 16 тыс. кубометров самоуплотняющейся бетонной смеси.

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.

Атомные блоки поколения 3+ обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования вырос в два раза (с 30 до 60 лет, с возможностью продления до 80 лет). За счет высокой автоматизации количество персонала сокращено на 30-40%.