«Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток» завершилась в понедельник у черноморского побережья Турции. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Строительство на глубоководье ведет судно Pioneering Spirit. Средняя скорость составила 4,3 км в день, при этом максимальная производительность — 5,6 км в сутки — была достигнута дважды в феврале.

С начала трубоукладочной кампании 7 мая 2017 года суммарно по двум ниткам был построен 1161 км морского газопровода. Это составляет 62% от его общей протяженности.

Проект «Турецкий поток» реализуется в соответствии с графиком на побережьях России и Турции и в Черном море одновременно. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены. Согласно плану работ, Pioneering Spirit в третьем квартале продолжит глубоководную укладку второй нитки газопровода.

О проекте

«Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» в мае 2017 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100%-ное дочернее общество ПАО «Газпром»).

Морской участок «Турецкого потока» протяженностю 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы республики с сопредельными странами, ее протяженность составит 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Юго-Восточной и Южной Европы. Мощность каждой составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.

Инвестиции «Газпрома» в строительство газопровода «Турецкий поток» на 2018 год запланированы на уровне 182,4 млрд рублей против почти 93 млрд рублей в 2017 году. «Газпром» оценивает стоимость строительства газопровода в €7 млрд.

Турция — второй по величине экспортный рынок российского холдинга. В настоящее время поставки российского газа в республику осуществляются по Трансбалканскому коридору и газопроводу «Голубой поток». В 2017 году «Газпром» экспортировал на турецкий рынок рекордный объем газа — 29 млрд куб. м, что на 17,3% больше, чем в предыдущем году.

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