ФОК с плавательным бассейном открыт в Подмосковье

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Коломенский» открыли в посёлке Радужном города Коломна. В двухэтажном здании ФОКа площадью 1838 кв. м. разместили бассейн, универсальный зал площадью 140 кв.м., тренажерный зал, медпункт, раздевалки, душевые комнаты, а также административные помещения. Бассейн рассчитан на четыре дорожки, ширина каждой — 2,5 метра, длина — 25 метров. Есть стартовые тумбы и цифровое информационное табло. Пропускная способность бассейна — 32 человека в час, тренажёрного зала — 10 человек в час

Ранее сообщалось, что ФОК возводится по типовому проекту. Стоимость объекта составила 220 млн. рублей

Здесь будут проходить соревнования и эстафеты по плаванию различного уровня среди школьников и студентов, а также сеансы оздоровительного плавания для населения. На втором этаже комплекса расположен зал «сухого плавания», где установлены различные современные тренажёры.