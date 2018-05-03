Агропромышленный комплекс в апреле 2018 года

В начале 2018 года агропромышленный сектор страны продолжал уверенный рост, опережая по темпам развития другие отрасли народного хозяйства. Согласно данных Росстата объём производства продукции сельского хозяйства в 1 квартале вырос на 2,6% (в марте на 2,7%).

Рост наблюдается по всем основным параметрам:

— производство скота и птицы на убой (в живом весе) — 105,0% за квартал (102,7% в марте),

— производство молока — 102,2% (101,2% в марте),

— производство яиц — 101,5% (102,4% в марте).

В апреле 2018 года вступили в строй 8 предприятий с капиталовложениями более 0,5 млрд. рублей. В том числе в 4 предприятия капиталовложения составили более 1 млрд. рублей, ещё в 3 — от 500 млн. до 1 млрд.

1. 4 апреля в Ростове Великом (Ярославская область) состоялась церемония открытия нового цеха. На кофе-цикорном комбинате «Аронап» будут производить растительные экстракты для пищевой, косметической и фармацевтической продукции. С выходом цеха на полную мощность будет создано дополнительно около 50 рабочих мест.

2. «Агрофирма «Выборжец» ввела в эксплуатацию во Всеволожском районе Ленинградской области новый тепличный комплекс по производству зелени.

Общий объем инвестиций в проект составил 2,7 млрд. рублей. Площадь комплекса составляет 6 гектаров. В новом тепличном комплексе начато производство около 20 видов салатов и зеленых культур. Мощности теплицы позволяют производить до 25 млн. упаковок свежей зелени в год. Все процессы выращивания растений непрерывны и полностью автоматизированы. Конвейерная линия рассчитана на выпуск более 20 видов свежих салатов и зелени. На предприятии создано 70 новых рабочих мест.

3. В Георгиевске Ставропольского края 12 апреля состоялось открытие после ремонтных работ и модернизации «Первого Георгиевского консервного завода».

В том числе состоялся запуск новой линии по переработке яблок. Инвестор вложил в возрождение предприятия, которое простаивало 15 лет, около 553 млн. рублей. Работу на заводе смогут найти около 200 постоянных и до 50 сезонных рабочих.

4. Группа «Русагро» 16 апреля поставила первую партию животных на три новых свинокомплекса в Тамбовской области. Завершить поставки планируется к началу ноября, в результате поголовье достигнет 16 тыс. свиноматок. Всего в проект будет вложено 12 млрд рублей.

5. На новый свиноводческий комплекс ООО «ННПП-2» в Большемурашкинском районе Нижегородской области завезено 4200 голов ремонтного молодняка свиней. Ремонтный молодняк свиней будет использоваться в дальнейшем для воспроизводства основного стада. Свинокомплекс рассчитан на 6000 основных свиноматок полного цикла.

6. 23 апреля новый завод по производству детского питания открылся в Тимашевске Краснодарского края на территории местного молочного комбината.

Общий объем инвестиций в проект составил около 2 млрд. рублей. С запуском новых линий общая производственная мощность завода выросла почти на 25 тонн готовой продукции в сутки, достигнув среднесуточного показателя около 725 тонн. Ассортимент составляет 110 наименований продукции под марками «Кубанская буренка», «Чудо», «Веселый молочник», «Домик в деревне», детское питание «Агуша» и другие. Дополнительно создано 67 рабочих мест.

7. 25 апреля в ОЭЗ «Липецк» открыт завод по переработке картофеля.

Это самый масштабный в России завод по производству картофеля фри который построен совместно российским предприятием «Белая дача» и американской компанией Lamb Weston. С открытием завода в регионе создано 218 новых рабочих мест. К концу 2019 года ожидается, что завод выйдет на полную производственную мощность, которая составит примерно 200 тысяч тонн картофеля в год. Объем инвестиций в проект составил 8,7 млрд рублей.

8. «Сибирская Аграрная группа» запустила на территории свинокомплекса «Томский» новый комбикормовый завод, построенный в рамках реконструкции предприятия.

В апреле 2018 года в строй введены 5 объектов с капиталовложениями от 100 до 500 млн. рублей:





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— 3 апреля группой компаний «Залесское молоко» запущено производство сыра «Моцарелла» в Калининградской области. На предприятии была внедрена новая производственная линия мощностью 6 тысяч упаковок в сутки на начало реализации проекта. Годовой объем производства составит 260 тонн продукции, которая будет реализована через торговые сети и розничную торговлю Калининградской области, и за ее пределами — Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.

- 20 апреля в Ремонтненском районе Ростовской области введён в эксплуатацию мясоперерабатывающий комплекс «Восток».

Он рассчитан он на переработку за смену 64 головы крупного, или 160 голов мелкого рогатого скота. Объём инвестиций в проект составил 254 млн. рублей. На новом предприятии создано 75 рабочих мест.

21 апреля в Комсомольске-на-Амуре открылась третья очередь тепличного комплекса «Агрокомплекс Восток» площадью 0,5 га. За четыре года работы площадь агрокомплекса выросла с 0,2 до 1,1 гектара. Здесь будут выращивать огурцы, томаты и зелень. В проект вложено 150 млн. рублей.

— ООО «Надежда» ввело в эксплуатацию вторую очередь животноводческой фермы на 600 голов в Рязанской области. Пуск второй очереди позволит увеличить поголовье молочного стада до 1100 коров.

— 28 апреля чаеразвесочная фабрика открылась в Приморском крае на территории «Свободного порта Владивосток». Общая сумма реализации проекта 176 млн. рублей. На предприятии работают 46 человек.