Строительство ОИС «Академик Агеев»

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Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.

Заложено на ЛСЗ «Пелла» 15 сентября 2016 года, спущено на воду в декабре 2017 года.

На сегодняшний день это самое большое судно, строящееся на «Пелле».

Обратите внимание — слева виден буксир «Волчок» проекта 04690 (построен ЛСЗ «Пелла»).

Разница в размерах судов наглядно демонстрирует производственные возможности завода.

Фото автора, 5 мая 2018 года.