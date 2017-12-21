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Фотофакты

Строительство ОИС «Академик Агеев»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.

Заложено на ЛСЗ «Пелла» 15 сентября 2016 года, спущено на воду в декабре 2017 года.

На сегодняшний день это самое большое судно, строящееся на «Пелле».

Обратите внимание — слева виден буксир «Волчок» проекта 04690 (построен ЛСЗ «Пелла»).

Разница в размерах судов наглядно демонстрирует производственные возможности завода.

Фото автора, 5 мая 2018 года.

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Ленинградская область, Пелла, ОИС, 16450, Академик Агеев, ГУГИ
  • Нет аватара alex_uns
    06.05.1817:58:05

    Ширина светлой полосы у причальной стенки вдоль Невы 30 метров.

    Корма корпуса выдается в Неву.

    На пирсе вдоль Невы кнехты установлены с шагом 30 м.

    На светлой полосе на стенке канала 2 кнехна, расстояние прим. 20 м. Далее еще 2. Судно пришвартовано на 4 кнехтах. Вместе по кнехтам 60 м. Нос и корма выступают за кнехтами. Итого длина судна около 70 м. Непонятно насколько выступает в Неву корма. Очень похоже, что в итоге больше 70 м. (около 80?).

    Интересная большая ниша по левому борту (на фото справа) Для глубоководного аппарата? Получается их 2 — по одному с каждого борта.

    •  © foto-i-mir.ru

    Если сделать проекции ниш на борту (большой и малой) на светлую полосу пирса, то можно примерно определить расстояние между нишами. Через это расстояние по пропорциям можно выйти на длину судна. По моим прикидкам длина судна получилась не меньше 80 м.

    Ширина спускового канала 30 метров. Ширина судна < 20 м.

    Для сравнения у калининградского ОИС «Янтарь» проекта 22010 длина 108 м., ширина 17 м., водоизмещение 5230 т. Соответственно по пропорциям (из размеров) водоизмещение у Агеева примерно 3400-3800 т.

    Фото снято со здания с высоты 2-3 этажа с обрезкой на фотографии двух зданий справа и слева вдоль канала.

    Отредактировано: alex_uns~19:57 06.05.18
    #1033047
    • A_SEVER A_SEVER
      06.05.1819:48:01

      Я бы пока предположил длину 75 метров и ширину 18 метров.

      Фото снято со здания с высоты 2-3 этажа
      Нет, с дороги вдоль здания эллинга.
      Для глубоководного аппарата?
      Это ниши для шлюпок.

      #1033072
      • Нет аватара alex_uns
        06.05.1820:06:08

        Да, в любом случае это для Пеллы как-то неожиданно. Интересно как там будет идти монтаж двигательной установки.

        Причальная стенка у Невы может получить развитие с монтажными кранами.

        В общем Пелла имеет потенциал для роста.

        А вот по длине спасательной шлюпки и соответственно ниши для нее выйти на длину судна.

        На доске ниша 13 мм судно 144 мм. Длина судна примерно 11 ниш.

        Если по 7 метров получится 77 метров. Ближе к 80 м.)

        Ну да, остановимся пока на 75   

        Отредактировано: alex_uns~20:24 06.05.18
        #1033078
        • A_SEVER A_SEVER
          06.05.1820:33:12

          Причальная стенка у Невы может получить развитие с монтажными кранами.

          Обычно «Пелла» старается спускать заказы с полностью установленными надстройками, поэтому портального крана у достроечной набережной нет, а для погрузки мелочи достаточно автокрана.

          Но «Академик Агеев» настолько большой, что целиком в эллинге не помещался.

          Пришлось «Пелле» импровизировать.    

          Сейчас высота корпуса судна равна высоте 4-х этажного дома, а предстоит ещё установить 3 яруса надстройки и мачту с трубами.

          С любопытством продолжаем наблюдать за процессом достройки!

          #1033087
          • Нет аватара alex_uns
            06.05.1820:47:49

            Кстати, посмотрел информацию по закрытым шлюпкам - Требования Кодекса ЛСА к этому виду шлюпок:

            Их длины от 3,8 до 8,5 м.

            А автомобильный кран для сборки судов — это наверное изюминка Пеллы)))

            Я почему думаю про портальный кран. Уж больно свободная линия пирса по Неве у Пеллы

            и там мне кажется свободно можно уложить рельсовый путь для крана))

            Отредактировано: alex_uns~20:53 06.05.18
            #1033090
            • A_SEVER A_SEVER
              06.05.1821:07:33

              А автомобильный кран для сборки судов — это наверное изюминка Пеллы
              В прошлом году «Вымпел» купил автокран.

              Совпадение? Не думаю!    

              #1033096
  • Нет аватара xitmen
    06.05.1820:30:15

    Спущен на воду 21.12.17г

    #1033085
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