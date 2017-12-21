Строительство ОИС «Академик Агеев»
Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.
Заложено на ЛСЗ «Пелла» 15 сентября 2016 года, спущено на воду в декабре 2017 года.
На сегодняшний день это самое большое судно, строящееся на «Пелле».
Обратите внимание — слева виден буксир «Волчок» проекта 04690 (построен ЛСЗ «Пелла»).
Разница в размерах судов наглядно демонстрирует производственные возможности завода.
Фото автора, 5 мая 2018 года.
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