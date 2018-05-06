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Мега-стройки России о которых вы не знали (Сибирь, Урал, ДВ)

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lue2Cm4jQrM

Самые известные стройки современной России — это Крымский мост и космодром Восточный. Но вместе с ними в стране прямо сейчас возводятся сотни новых крупных заводов, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, каждый из которых достоин отдельного рассказа. В этом выпуске мы собрали для вас некоторые интересные факты, напрочь разбивающие миф о том, что стране ничего не строится.

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, новое производство, промышленность
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