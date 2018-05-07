Основная производственная площадка компании «Ростсельмаш»

Большой (+67 фото!) репортаж с основной производственной площадки в Ростове-на-Дону. Апрель 2018 г.

Автор Игорь Ягубков

Подсчитали тут в конце года и не прослезились. Опять наше сельское хозяйство впереди планеты всей. По итогам прошлого года Россия собрала рекордный урожай зерновых — 134,1 млн тонн, побив исторический рекорд в 127 млн тонн, поставленный ещё в 1978 году. Мы уже уверенно доминируем на мировом рынке по пшенице, накормим всех, так и в целом по экспорту зерна вышли на второе место в мире. Куда катимся, так и про нефть забыть можно. Всё это, конечно, хорошо, а есть ли у нас техника, чтоб это всё добро убрать с полей, если такая тенденция будет продолжаться? Оказалось, что и наше сельскохозяйственное машиностроение, пережив войны, лихие 90-е, всем врагам назло, остаётся на высоте. Например, наш флагман по производству комбайнов, легендарный «Ростсельмаш», уверенно входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники и скоро произведёт свой 3 000 000 комбайн. Как же к ним в гости не напроситься? Итак, мы с вами переносимся в Ростов-на-Дону, где и находится их основное производство. Кстати, 80% хлеба в нашей стране убирается именно с помощью их машин.

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Сегодня «Ростсельмаш» — это уже не один завод, а целая большая семья, причём с родственниками за рубежом. Так в состав группы компаний RSM на данный момент входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах мира. А ещё у них и очень приличная сеть дилерских и сервисных центров. Их продуктовая линейка включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, а это уже не только комбайны, но и различные трактора, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудования и т. д. Вся эта красота выпускается под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE и продаётся в более чем 50 стран

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Как вы уже догадались, Ростсельмаш завод совсем не маленький, много здесь цехов, ни один день нужно потратить, чтоб это всё хозяйство обойти. У них есть и своя литейка, металло и мехобработка, сварочно-окрасочное и сборочное производство. Даже своё КБ по почвообрабатывающей и посевной технике. Поэтому мы с вами сегодня посмотрим лишь только всё самое вкусное и важное, а то фотки устанете листать :). А начнём мы, пожалуй, с корпуса по производству комбайнов ЦСК-2 (или просто конвейер № 2). Этот корпус был специально создан для выпуска новой техники. Сейчас на этой площадке собирают уникальный роторный зерноуборочный комбайн TORUM, высокопроизводительный зерноуборочный комбайн RSM 161, кормоуборочный комбайн RSM 1401 и самоходную универсальную косилку KSU-1. Короче говоря, это место, где собирают самые мощные, инновационные сельхозмашины Ростсельмаша.

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Как мне признались, за восемь часов здесь собирают три машины. Скоро будет больше. По плану выйти на 8 штук в день или примерно 1500-2000 ед./год. Между прочим, каждый комбайн состоит из 18 тысяч деталей, представляете, какие тут умельцы работают, что у них даже лишних деталей не остаётся при сборке. Что сразу бросается в глаза, что здесь много молодёжи, а это значит, что у завода всё лучшее ещё впереди.

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Кстати, как только наш будущий комбайн попадает на конвейр, на него сразу заводится дело, чтоб потом можно было с лёгкостью определить кого хвалить, кого ругать…Как мне признались, у некоторых особо отличившихся работников есть даже именные штампы. И за каждое такое клеймо доплачивают 5-6 000 рублей.

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Между прочим, одновременно на конвейере собираются разные модели, ведь тут задача — не работать на склад, а чтоб каждый клиент в своё время смог стать счастливым.

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16. Не знаю, как вам, но мне вот этот трудяга KSU-1 сильно приглянулся.



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20. Ещё, что меня порадовало на Ростсельмаше, что работа реально кипит — свободных мест на конвейере нет! А, значит, спрос на наши чудо машины имеется неплохой.



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Эта универсальная самоходная косилка KSU-1, как многостаночница, готова решать сразу несколько задач. Она и скашивает, и укладывает, может измельчать и меня вон зацепила :).

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А это уже корпус, где производятся трактора. Его производственная площадь составляет 6 048 кв. м. Данная площадка начала работу в августе 2016 года.

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Опять есть повод для гордости. Так, 13 июля 2010 года, в Ставропольском крае в деревне Кевсала наш трактор VERSATILE 535 установил мировой рекорд, который даже был занесён в Книгу Гиннеса. За сутки с помощью него было обработано 417 га земли.

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31. Здесь в составе линии установлены 211 ед. оборудования, которые позволяют собирать до 1 000 машин в год.



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Опять возьму паузу и обращу ваше внимание на то, что тут не просто «отверточная» сборка, а производство полного цикла. Кстати, кто не в курсе, в 2007 году наши купили в Канаде завод Buhler Versatile Inc, который ведёт свою историю с 1945 года и недавно перевели тракторное производство оттуда сюда. Теперь синергия отечественного опыта и западных технологий работает на наше благо. И даже страны ЕС с их хвалёными мерседесами сейчас не могут устоять от Ростовских тракторов и комбайнов.

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Да, я краем уха и об этом слышал, когда ехал сюда, но увидеть вживую одно из самых передовых производств в мире дорогого стоит. Это же не только правильная организация производственного пространства или наличие современного оборудования, тут же сама культура производства у работников другая. Здорово, что даже в нашем машиностроении теперь появляются такие практики, а это ведь не нефтянка или металлургия, где денег много и могут экспериментировать.

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Сейчас здесь производят различные трактора и опрыскиватели под маркой VERSATILE, в том числе их флагмана — трактор RSM 2375. Это один из немногих тракторов, который уже в базовой комплектации покрывает весь необходимый набор сельхозопераций. 2375-й относится к тракторам с шарнирно сочлененной рамой. С производства машина выезжает на спаренных колесах, с трехточеченой навеской CAT и тяговым брусом.

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Самоходный опрыскиватель Versatile SP 275 — это мощная и высокопроизводительная машина для высокоточного и равномерного внесения рабочих растворов. Возможный диапазон нормы внесения от 50 до 500 литров на гектар. В своей нише она одна из лучших.

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Движение главного тракторного конвейера здесь организовано методом вытягивания. Т. е. при помощи мягких тросов первый трактор в линии, готовый к выходу из цеха, словно локомотив, тянет за собой всю цепочку, стоящую на конвейере. Говорят, что это более экономичный метод по сравнению с традиционным.

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43. Сейчас в данном корпусе работает 188 человек.



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И, наконец, самый главный корпус, где и находится главный сборочный конвейер Ростсельмаша. Он был построен ещё в 1984-1985 годах, правда, его недавно тоже значительно модернизировали.Сам цех состоит из восьми производственных участков сборки, двух участков окраски и участка сварки рам. Здесь сейчас собираются знаменитые ACROS, VECTOR и кормоуборочный DON-680M, а также самые высокотехнологичные в своём классе — комбайны NOVA. А всё начинается здесь.

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Из себя главный конвейер представляет пластинчатый конвейер длиной в пол километра, движущийся с максимальной скоростью 1 такт в 8 минут. Все платформы конвейера, согласно графику, постепенно передвигаются, при этом они в обязательном порядке делают десять остановок по 30 минут. Вот на них-то и ловят рабочие свой шанс, чтоб успеть прикрутить нужные детали.

46. А так первым делом на платформу выгружают шасси с задними колёсами.



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47. Главный сборочный конвейер рассчитан на одновременный монтаж 80 машин. Вся сборка осуществляется за один круг конвейера.



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48. Тут же параллельно собираются и другие агрегаты будущего комбайна. Вот стенд сборки соломотрясов.



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50. Сборка бункеров.



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54. Участок сборки моторов.



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На втором этапе на шасси устанавливают молотильное устройство. Потом наступает очередь соломотряса. Затем прикрепляют бункер для зерна.

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Далее устанавливается кабина. Её делают в другом цехе, сюда она уже приходит в готовом виде. На её монтаж уходит порядка 20 минут.

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62. Здесь собирают около 500 комбайнов в месяц.



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Кстати, а вот так внутри проходит всё волшебство.

63. Мы всё ближе к финишу, и уже наш комбайн на колёсах. В среднем, чтобы собрать один такой комбайн уходит порядка 16 часов (в данном же цехе на его сборку уходит 3-4 часа).



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После сборки каждая машина проходит обкатку для обеспечения жестких стандартов качества. А тут они будь здоров. Ведь надо понимать, что конкурируют они, прежде всего, не с отечественными производителями, а с мировыми грандами. А ещё хочу добавить следующее, комбайны мне в ухо нашептали, чтоб передал. Уважаемые колхозники, фермеры и их большие начальники, пускайте за руль техники RSM только лучших специалистов. Ведь совсем не значит, что если вы купили иностранную технику, которая стоит дороже, что она лучше нашей, и тогда будет вам счастье. Всем больших урожаев!

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65. А вот и ACROSы, те самые и уже красивые, припарковались. Это зерноуборочные комбайны 5-го класса производительности. Очень классные машины. Впервые их здесь начали делать в 2007 году. Кстати, теперь и у меня дома есть свой ACROS, только предыдущей модели — 550!



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66. У большого завода и склад добротный. Это их логистический центр при заводе. Тут формируются комплекты различных запчастей и потом отправляются клиентам по заявкам.



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