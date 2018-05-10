10 лет бесперебойной работы отметил первый объект собственной генерации ЛУКОЙЛа в Западной Сибири

10-летний рубеж бесперебойной эксплуатации прошла газотурбинная электростанция Ватьеганского месторождения. Это первый объект собственной генерации ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Западной Сибири, а также успешный пилотный проект по импортозамещению в области энергетики. С момента ввода в апреле 2008 года ГТЭС мощностью 72 МВт долгое время оставалась крупнейшей ЭС собственных нужд компании.

ГТЭС, построенная ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», использует в качестве топлива попутный нефтяной газ. Таким образом, обеспечение энергией инфраструктуры промысла сочетается с утилизацией ПНГ. В итоге, за 10 лет с пользой для дела использовано 1,4 млрд м3 попутного газа.

Станция включает шесть энергоблоков ЭГЭС-12С-01 мощностью по 12 МВт. В основе энергоблоков — газотурбинные установки ГТУ-12ПГ-2, разработанные АО «ОДК-Авиадвигатель» и изготовленные АО «ОДК-Пермские моторы».

При проектировании и строительстве реализован ряд новых конструктивных решений. Среди особенностей Ватьеганской ГТЭС можно отметить следующие:

турбогенератор и редуктор выполнены на единой раме;

применен отдельный блок защиты турбогенератора;

САУ энергоблоков объединены в общую информационную сеть для дистанционного контроля и управления работой всех агрегатов;

в каждом цехе симметрично размещено по два энергоблока («левого» и «правого» исполнения).

Впервые использованная здесь попарная схема размещения агрегатов в машинных залах в дальнейшем применена на многих объектах собственной генерации ЛУКОЙЛа.

Весомый вклад в надежность работы ГТЭС-72 вносит дожимная компрессорная станция (ДКС) топливного газа «ЭНЕРГАЗ ». Четыре установки ангарного типа компримируют низконапорный (0,15 МПа) попутный газ и подают его в турбины под давлением 2,7 МПа.

Доочистку ПНГ на входе в каждый компрессор осуществляют высокоэффективные коалесцирующие фильтры-скрубберы, оборудованные системой автоматического дренажа конденсата. Технологическая схема ДКС предусматривает также устойчивое поддержание проектной температуры подачи газа на ГТУ.

Единичная производительность компрессорных установок составляет 12 800 м3/ч, расход газа контролируется специальной двухуровневой системой регулирования. Пуск ДКС выполнили специалисты ООО «СервисЭНЕРГАЗ».

Оборудование Группы компаний ЭНЕРГАЗ надежно работает в составе нескольких энергообъектов на месторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ». Среди них — Южно-Хыльчуюская и Тевлинско-Русскинская ГТЭС, ГТУ-ТЭЦ «Уса» и «Ярега». Всего же в нефтегазовой отрасли осуществляют газоснабжение турбин на 21 энергоцентре собственных нужд месторождений 73 технологические установки «ЭНЕРГАЗ».

СПРАВКА. Крупное Ватьеганское нефтяное месторождение расположено в Ханты-Мансийском АО в 140 км к северо-востоку от Сургута и в 30 км восточнее Когалыма. Открыто в 1971 году, свое название получило по наименованию реки Ватьёган. Освоение началось в 1983 году. Разработку ведет ТПП «Повхнефтегаз» компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».