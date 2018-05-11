Первое фото салона Аурус Сенат из проекта «Единая модульная платформа»

В распоряжении ресурса RCI News оказался снимок интерьера седана Аурус Сенат из проекта «Единая модульная платформа». На фотографии запечатлён процесс сборки салона.

Автомобили ЕМП носят новую специально созданную марку Aurus(от сочетания слов Aurum (лат. «золото») и Russia (лат. «Россия»)).

Передняя панель интерьера имеет «горизонтальную» архитектуру и общий козырек для цифровой комбинации приборов и дисплея мультимедийной системы. Автомобили проекта «Кортеж» оснащаются двухспицевой «баранкой». На изображении представлена передняя панель седана Aurus Senat (и, следовательно, построенного на его базе лимузина Senat Limousine), но у микроавтобуса и внедорожника этот элемент будет почти таким же.

Автомобили проекта «Кортеж» имеют ряд специфических особенностей: например, у мультимедийной системы нет функции синхронизации со смартфонами. Это сделано для того, чтобы исключить риск утечки данных при подключении телефона. А отказ от тачскрина объясняется не только желанием избежать неряшливых отпечатков посреди лакированного великолепия, но и невозможностью пользоваться им с заднего ряда. Сам интерфейс предельно лаконичен — чтобы не пришлось в нем блуждать при редком пользовании.

Приборы виртуальные, но со «стрелочным» дизайном и крупными цифрами. Расположение селектора трансмиссии — консервативное, без мерседесовских вольностей. Однако сама двухспицевая баранка здорово напоминает таковую на S-классе: даже управление «музыкой» расположено справа, а круиз-контролем — слева.

Дизайн тоже собран из пожеланий заказчика — от парадных замашек «сто первого» ЗИСа до ноток «правительственных кабинетов» в салоне. Хотя по замыслу дизайнеров внутреннее убранство ЕМП-седанов призвано напоминать современную гостиную: много дерева и обширные свободные поверхности.

К настоящему моменту собрана только первая партия автомобилей — 16 экземпляров. Помимо лимузина для первого лица, это седаны ЕМП-4123 и один микроавтобус ЕМП-4125. Все эти машины переданы Кремлевскому гаражу Федеральной службы охраны. До конца года соберут еще 70 автомобилей проекта «Единая модульная платформа», все они тоже будут поставляться только госведомствам.

Производство автомобилей ЕМП сейчас ведется на собственных мощностях ФГУП НАМИ — они позволяют выпускать до 150-200 единиц в год.

ФГУП НАМИ разрабатывает проект «Единая модульная платформа» с конца 2012 года. Работы финансируются из федерального бюджета. В рамках проекта создана унифицированная платформа и линейка представительских автомобилей на её базе. В полном составе семейство будет включать седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус и внедорожник.