



© Фото из открытых источников

Гребной электродвигатель производства ЛЭЗ для атомного универсального ледокола для ледокола «Урал» проект 22220 на испытаниях 2 марта 2018 года перед отгрузкой на Балтийский завод.

«Русэлпром» принимает участие в поставке оборудования для всех трех кораблей проекта 22220 класса ЛК-60Я. В прошлом году электрические машины были установлены на «Арктику» — головной ледокол проекта. Он уже спущен на воду и находится в процессе строительства. Второй атомный ледокол, «Сибирь», еще на стапеле, его строит «Балтийский завод — Судостроение». За ними последует «Урал».

Для системы электродвижения кораблей проекта 22220 был специально разработан инновационный комплект электрооборудования (два генератора с системами управления возбуждением и три гребных электродвигателя), который не уступает мировым аналогам по эксплуатационным и массово-габаритным характеристикам. Кроме того, в рамках проекта предприятия концерна «Русэлпром» поставляют электродвигатели для вспомогательных судовых механизмов.

При проектировании электрических машин для ледокола к оборудованию были предъявлены самые высокие требования. В числе основных — надежность и минимизация текущих эксплуатационных расходов на весь срок службы. Высокая перегрузочная способность ГЭД позволит обеспечить бесперебойное функционирование ледокола в условиях меняющейся ледовой обстановки. Каждый из ГЭД обладает мощностью в 20 МВт (что сопоставимо с 27 000 лошадиных сил) и весит около 300 тонн.

Производство электрических машин для серии ледоколов стало толчком к масштабному переоснащению Ленинградского электромашиностроительного завода, входящего в состав концерна: от расширения подъездных путей для отгрузки крупногабаритных машин до приобретения самого крупного в России и Восточной Европе пропиточного комплекса «Монолит». По словам управляющего директора ООО «НПО «ЛЭЗ» Максима Кожина, новые технологические процессы освоены на должном уровне, производство машин для второго ледокола проекта 22220 было завершено более оперативно, приемка также прошла значительно быстрее, поскольку были учтены замечания к машинам для «Арктики». Выпуск гребных электродвигателей уже можно назвать серийным.

Все три ГЭД, два бортовых и один центральный, находятся в проектном положении на судне. «Установка гребных электродвигателей — очень важный и сложный технологический этап. Фактически это один из трех основных этапов строительства атомного ледокола, который определяет дальнейший ход работ. Следующими знаковыми событиями станут установка реактора и погрузка паротурбинной установки», — отметил руководитель проекта 22220 Сергей Черногубовский.