Строительство железнодорожного моста через Тулому
В Мурманской области идёт строительство нового железнодорожного моста через реку Тулома.
Мостовой переход длиной 1570 метров станет частью строящейся железнодорожной линии длиной 46 километров, ведущей на западный берег Кольского залива, где в устье реки Лавны началось строительство нового глубоководного угольного терминала Мурманского морского порта.
1. В начале этого года началось строительство русловых опор моста:
2. Для строительства опор была сделана технологическая насыпь длиной около 700 метров:
3. Насыпь перекрывает большую часть русла Туломы:
4. Готовые опоры моста на левом берегу Туломы:
5. Ещё 3 готовых опоры видны на правом берегу реки:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!