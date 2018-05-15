Строительство железнодорожного моста через Тулому





© Фото из открытых источников

В Мурманской области идёт строительство нового железнодорожного моста через реку Тулома.

Мостовой переход длиной 1570 метров станет частью строящейся железнодорожной линии длиной 46 километров, ведущей на западный берег Кольского залива, где в устье реки Лавны началось строительство нового глубоководного угольного терминала Мурманского морского порта.

1. В начале этого года началось строительство русловых опор моста:



© Фото из открытых источников

2. Для строительства опор была сделана технологическая насыпь длиной около 700 метров:



© Фото из открытых источников

3. Насыпь перекрывает большую часть русла Туломы:



© Фото из открытых источников

4. Готовые опоры моста на левом берегу Туломы:



© Фото из открытых источников