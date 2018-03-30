В Мурманской области началось строительство угольного терминала «Лавна»





© Фото из открытых источников

Сегодня в Мурманской области прошла торжественная церемония начала строительства угольного терминала «Лавна», который станет одним из ключевых объектов реализуемого проекта развития Мурманского транспортного узла. Новый терминал строится на западном берегу Кольского залива в устье реки Лавна. Для строительства комплекса перегрузки угля выбрана свободная территория в районе посёлка Междуречье, терминал сможет принимать суда дедвейтом более 150 тысяч тонн.

Запуск первой очереди терминала мощностью 9 млн тонн угля в год намечен на 2020 год, а после завершения строительства грузооборот терминала возрастёт вдвое — до 18 млн тонн угля в год. Новый угольный терминал позволит увеличить грузооборот морского порта Мурманск, который в 2017 году переработал 51,7 млн тонн груза, а также создаст не менее 600 новых рабочих мест.





© Фото из открытых источников

Место строительства комплекса перегрузки угля «Лавна»:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Проет терминала разработан ООО «Морское строительство и технологии» (Санкт-Петербург), заказчиком строительства является ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Для доставки груза в угольный терминал «Лавна» в настоящий момент идёт строительство новой железнодорожной линии длиной 46 километров, а также строится железнодорожный мост через реку Тулома длиной 1570 метров.

Угольный терминал «Лавна» это уже третий морской терминал, который начали строить в этом году, ранее в городе Пионерский (Калининградская область) начали строить пассажирский терминал для паромов и круизных судов, а в порту Усть-Луга — зерновой терминал .

Видеопрезентация комплекса перегрузки угля «Лавна»:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rqKszYe23IQ





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фото с сайтов gov-murman.ru и seanews.ru