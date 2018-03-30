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Судостроение и судоходство

В Мурманской области началось строительство угольного терминала «Лавна»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Мурманской области прошла торжественная церемония начала строительства угольного терминала «Лавна», который станет одним из ключевых объектов реализуемого проекта развития Мурманского транспортного узла. Новый терминал строится на западном берегу Кольского залива в устье реки Лавна. Для строительства комплекса перегрузки угля выбрана свободная территория в районе посёлка Междуречье, терминал сможет принимать суда дедвейтом более 150 тысяч тонн.

Запуск первой очереди терминала мощностью 9 млн тонн угля в год намечен на 2020 год, а после завершения строительства грузооборот терминала возрастёт вдвое — до 18 млн тонн угля в год. Новый угольный терминал позволит увеличить грузооборот морского порта Мурманск, который в 2017 году переработал 51,7 млн тонн груза, а также создаст не менее 600 новых рабочих мест.

  •  © Фото из открытых источников

Место строительства комплекса перегрузки угля «Лавна»:

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Проет терминала разработан ООО «Морское строительство и технологии» (Санкт-Петербург), заказчиком строительства является ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Для доставки груза в угольный терминал «Лавна» в настоящий момент идёт строительство новой железнодорожной линии длиной 46 километров, а также строится железнодорожный мост через реку Тулома длиной 1570 метров.

Угольный терминал «Лавна» это уже третий морской терминал, который начали строить в этом году, ранее в городе Пионерский (Калининградская область) начали строить пассажирский терминал для паромов и круизных судов, а в порту Усть-Луга — зерновой терминал.

Видеопрезентация комплекса перегрузки угля «Лавна»:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rqKszYe23IQ

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайтов gov-murman.ru и seanews.ru


Мурманская область, Мурманский транспортный узел, МТУ, терминал, Лавна
  • A_SEVER A_SEVER
    30.03.1812:15:05

    Пока так:

    •  © Фото из открытых источников
    •  © Фото из открытых источников

    Даёшь стране угля!    

    Отредактировано: A_SEVER~15:33 30.03.18
    #1021430
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      30.03.1814:28:46

      А ещё и Кольская верфь строится, за Мурманск взялись плотненько… и это хорошо!   

      Отредактировано: Vsemoguchij~14:29 30.03.18
      #1021472
      • A_SEVER A_SEVER
        30.03.1814:31:54

        А ещё и Кольская верфь строится
        Рядом с угольным терминалом должны ещё построить нефтеналивной, а может и до нового судоремонтного центра руки дойдут.

        #1021473
  • Нет аватара абрамыч
    30.03.1812:22:46

    Молодцы.Я там работал и брат ,и отец.

    #1021433
    • Нет аватара Ил-2
      30.03.1812:49:11

               

      #1021442
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1814:00:55

      Я там работал
      Где — в Мурманске или в Лавне?

      #1021462
      • Нет аватара абрамыч
        30.03.1814:45:58

        В Мурманске в торговом порту связистом.Отец был секретарем парт.бюро порта.

        #1021475
        • A_SEVER A_SEVER
          30.03.1814:49:09

          В Мурманске в торговом порту связистом.
          У меня батя несколько лет работал на Мурманском телецентре.    

          #1021476
  • Александр Ермаков
    30.03.1814:02:17

    А откуда уголь?

    #1021463
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1814:05:32

      А откуда уголь?
      Откуда привезут, оттуда и будет. Ближе всего везти из Коми.

      #1021465
      • Александр Ермаков
        30.03.1815:30:41

        Откуда привезут, оттуда и будет. Ближе всего везти из Коми.

        Ходил я пешком по ветке Питер-Мурманск. Загружена была основательно здоровенными рудовозами. Кажись, апатиты возили. В то время вписать еще эшелоны с углем, кажись, было невозможно.

        #1021491
        • Нет аватара nabludatel71
          30.03.1818:02:06

          Кажись, апатиты возили. В то время вписать еще эшелоны с углем, кажись, было невозможно.

          Апатитов из Хибин на пике в конце 80-х примерно 20-25 млн т вывозили. Этим объёмом ветку не забьёшь. Да и потом, они шли в основном на юг, как раз обратно (на Мурманск) уголь тащить было бы удобно. Тогда просто у нас угольный экспорт был совсем другой — в основном по железке в Восточную Европу, в меньшей степени на Запад через Балтику.

          #1021579
          • A_SEVER A_SEVER
            30.03.1818:12:50

            Причём уголь в Мурманск идёт частично по Северной железной дороге, по маршруту Вологда — Обозерская — Беломорск, и только потом дальше на север по Октябрьской.

            #1021593
          • Александр Ермаков
            30.03.1818:21:44

            Этим объёмом ветку не забьёшь.
            Не знаю. Я не железнодорожник. Но составы сновали будь здоров.

            Мож добыча снизилась. Мож прямо из Мурманска руду на запад торгуют. Но, что терминал делают, знач, молодцы. Полагаю, ребята все просчитали. И экономику и пропускную способность и пр.

            Да и потом, они шли в основном на юг, как раз обратно (на Мурманск) уголь тащить было бы удобно
            Кажись тут вагоны разные. Рудовозы вполне массивные штуковины.

            Отредактировано: Александр Ермаков~18:23 30.03.18
            #1021601
      • Нет аватара nabludatel71
        30.03.1817:56:25

        Ближе всего везти из Коми.

        В Коми уголь слишком дорогой. Воркута с коксующимся, который нужен «Северстали», ещё держится, а Инта с энергетическим не очень — недавно как раз у нас сообщали на эту тему. Уголь в Мурманск едет из Кузбасса в основном. С учётом того, что поставки далее идут в основном в Европу, где спрос на уголь не сказать, что растёт, не знаю, несколько новый порт в Мурманске будет эффективнее Прибалтики. Понятно, что могут просто запретить погрузку на Вентспилс и Ригу, но в конкуренции на европейском рынке с колумбийским, американским и южноафриканским углем каждый доллар на счету.

        #1021574
        • Нет аватара domnich
          30.03.1819:05:07

          несколько новый порт в Мурманске будет эффективнее Прибалтики

          Из выступления министра транспорта М. Соколова на итоговой Коллегии Минтранса России, 28 марта 2018 года:

          «…ввод Мурманского транспортного узла позволит переориентировать грузы, в первую очередь уголь, на российские порты, при этом затраты грузоотправителей сократятся в полтора раза по сравнению с портами Прибалтики…»

          #1021624
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    30.03.1814:14:18

    К сожалению, не завидую людям. Пылища будет как у нас в Находке. В пригороде, в районе Восточного порта жить стало не возможно. По чеснаку.

    #1021468
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1814:19:22

      К сожалению, не завидую людям.
      Осталось найти этих людей — до ближайшего жилого дома от терминала 2 километра.    

      #1021470
      • Нет аватара domnich
        30.03.1816:47:36

        Да чего их искать — до моей избушки 300 метров, до ближайшего причала метров 500. Кстати, это тот самый плавпричал, который месяц назад заменили на новый. Ближайшие дома пос. Мишуково находятся в расстоянии менее километра.

        •  © Фото из открытых источников
        •  © i100.fastpic.ru
        [/U[/img]

        Отредактировано: domnich~16:54 30.03.18
        #1021534
        • A_SEVER A_SEVER
          30.03.1817:22:37

          Блин, виноват, про Мишуково я забыл…    

          До Междуречья померил, до жилых домов в Росте померил, а до вас нет.    

          А те 2 дома, что смотрят фасадами на новый причал (розовый и белый) они жилые?

          #1021549
          • Нет аватара domnich
            30.03.1817:28:20

            В розовом я работаю капитан-диспетчером, к причалу лет двадцать пять швартовался, когда был просто капитаном… А белый — жилой дом.

            #1021553
            • A_SEVER A_SEVER
              30.03.1817:45:17

              В розовом я работаю капитан-диспетчером
              У меня вот так получилось:
              •  © Фото из открытых источников
              До открытых складов с углём будет не менее километра.

              #1021561
              • Нет аватара domnich
                30.03.1818:03:54

                Раньше открытые массы угля в Мурманском порту были в районе Перевалочной базы, до Росты около 2 км. Снег и белые судовые надстройки в районе 35-го завода чернели очень быстро. Будем надеяться, что современное производство будет более совершенным…

                #1021580
                • A_SEVER A_SEVER
                  30.03.1819:45:48

                  Думаю это фото Вам понравится!    

                  •  © Фото из открытых источников

                  #1021636
                  • Нет аватара domnich
                    30.03.1822:18:19

                    Не поверите — даже себя разглядел на сопке (в створе с двумя домиками). Стою с фотоаппаратом на снегоступах — снега по грудь там!

                    #1021666
                    • A_SEVER A_SEVER
                      30.03.1822:26:52

                      даже себя разглядел на сопке
                      Я же говорил Вам понравится!    

                      Вы снимали прилёт вертолёта на стройку, а с борта вертолёта снимали стройку…

                      Ну и Вас заодно сфотографировали — перекрёстная фотосессия получилась!

                      Отредактировано: A_SEVER~22:27 30.03.18
                      #1021668
      • Нет аватара Mruck
        30.03.1823:48:32

        И ветра, конечно же не дуют, да? У нас с той угольной пылью что из порта идёт — ничего до сих пор сделать не могут — как ни корячились, теперь ещё и отсюда, когда достроят, полетит. Ах, да — не полетит, тут же, типа, целых «2 километра» — это сам A_SEVER сказал.

        #1021701
        • A_SEVER A_SEVER
          30.03.1823:54:37

          И ветра, конечно же не дуют, да?
          Если угольную пыль регулярно прибивают водой, то никакие ветра не страшны.

          #1021703
          • Нет аватара Mruck
            31.03.1800:06:39

            Серьёзно? Нет, правда-правда? В порту эти водяные пушки ставили, китайцев — привлекали (они, насколько помню, эту систему делали). И? Нифига. Пыли — немного меньше, но всё равно много.

            #1021710
            • A_SEVER A_SEVER
              31.03.1800:09:34

              немного меньше, но всё равно много
              Два дня жил в Мурманске рядом с портом, ходил гулять на морвокзал — никакой пыли.

              #1021712
              • Нет аватара Mruck
                31.03.1800:47:05

                Не знаю где Вы жили и где ходили — я здесь живу не «два дня», а постоянно.

                Что Вы подразумеваете под «никакой пыли»? Отсутствие пылевой тумана? Пыльной бури? Этого нет.

                Только позвольте спросить — Вас, когда Вы тут были, этот вопрос — про проблемы с угольной пылью интересовал? Думаю нет. Поэтому и внимания не обращали.

                Но, например сейчас — зимой (зимой, кстати, ещё по-легче), о пыли можно судить по снегу — насколько быстро он чернеет. Или когда форточку оставляешь открытой, потом со стола и подоконника смахиваешь. Сейчас — пыль больше снегом связана, а летом хуже.

                #1021724
                • A_SEVER A_SEVER
                  31.03.1801:07:02

                  Не знаю где Вы жили и где ходили
                  Жил тут:
                  •  © Фото из открытых источников
                  Ходил тут:
                  •  © Фото из открытых источников
                  Ещё раз повторю — никакого дискомфорта я не ощутил, хотя должен был — обычно новичок острее чувствует то, к чему местные уже привыкли.

                  Вот в Сегеже на выбросы ЦБК сразу обратил внимание, хотя просто проезжал мимо на поезде.

                  #1021731
                  • Нет аватара Mruck
                    31.03.1801:28:50

                    Мдааа… Логика — супер. Даже дискутировать не буду — суждения подобных «двухдневных», «наблюдательных» «специалистов», дорого «аукаются» «аборигенам».

                    Хотя… У нас своих таких «специалистов» хватает — одна ковтуниха чего стоит. И кстати, везде пытается на уголь котельные переводить. А местные жители сопротивляются. Вот же тупые! Вы бы им разъяснили, как это хорошо иметь углеперевалку под боком, картинки красивые показали — может, мы, недоумки, поумнеем, а?

                    #1021739
                    • Комментарий удален
  • Нет аватара domnich
    30.03.1817:03:02

    Добавлю, что закладку памятной капсулы на месте начала работ произвел министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе своей рабочей поездки по Мурманской области. Министр прибыл на стройплощадку на вертолете, его сопровождала губернатор области Марина Ковтун.

    И еще несколько фотографий с ближайшей сопки:

    •  © Фото из открытых источников
    •  © i103.fastpic.ru
    [/img]

    •  © Фото из открытых источников
    •  © i102.fastpic.ru
    [/img]

    •  © Фото из открытых источников
    •  © i101.fastpic.ru
    [/img]

    •  © Фото из открытых источников
    •  © i99.fastpic.ru
    [/img]

    #1021542
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1817:14:18

      Хороший у тебя НП!    

      А не знаешь, как называется сопка на противоположном берегу залива, за «Кузнецовым»?

      #1021547
      • Нет аватара domnich
        30.03.1817:35:49

        Наверное просто сопка над мысом Пинагорий, карты под рукой нет. Вся Роста там грибы собирает.

        А НП действительно классный! На этой сопке во время войны стояли зенитки, которые первыми встречали немецкие бомбардировщики (они на Мурманск летели от Киеваракских створов с севера над заливом).

        #1021556
        • A_SEVER A_SEVER
          30.03.1817:55:09

          Наверное просто сопка над мысом Пинагорий, карты под рукой нет.
          Просто хочется узнать, что за вершину я покорил в 2016 году:
          •  © Фото из открытых источников

          sdelanounas.ru/blogs/80064

          Отредактировано: A_SEVER~17:58 30.03.18
          #1021571
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      30.03.1817:46:51

      Не по теме, но у очень интересный вопрос: А про Максима Юрьевича нечего не слышно???

      . Эксперты газеты «Коммерсантъ» высказывали мнение, что в новое правительство России, сформированное по итогам президентских выборов 18 марта 2018 года, Соколов не войдёт, однако он рассматривался как возможный кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга

      Отредактировано: Vsemoguchij~17:47 30.03.18
      #1021563
      • A_SEVER A_SEVER
        30.03.1818:04:08

        А про Максима Юрьевича нечего не слышно?
        Думаю «Коммерсантъ» прав.    

        #1021581
        • Нет аватара casta1913
          31.03.1802:55:22

          A_SEVER — А почему в Находке всё в угольной пыли,а здесь не будет и что 2 км спасут от пыли при постоянных морских ветрах?Это вряд ли, наверно нужно больше расстояние?

          #1021752
          • Александр Тимченко
            31.03.1809:16:30

            В городе не будет, потому как ветер в основном южный. И перегрузка конвейерная, не насыпная грейферами как сейчас в порту.

            #1021810
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    30.03.1817:54:29

       

    #1021570
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