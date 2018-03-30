В Мурманской области началось строительство угольного терминала «Лавна»
Сегодня в Мурманской области прошла торжественная церемония начала строительства угольного терминала «Лавна», который станет одним из ключевых объектов реализуемого проекта развития Мурманского транспортного узла. Новый терминал строится на западном берегу Кольского залива в устье реки Лавна. Для строительства комплекса перегрузки угля выбрана свободная территория в районе посёлка Междуречье, терминал сможет принимать суда дедвейтом более 150 тысяч тонн.
Запуск первой очереди терминала мощностью 9 млн тонн угля в год намечен на 2020 год, а после завершения строительства грузооборот терминала возрастёт вдвое — до 18 млн тонн угля в год. Новый угольный терминал позволит увеличить грузооборот морского порта Мурманск, который в 2017 году переработал 51,7 млн тонн груза, а также создаст не менее 600 новых рабочих мест.
Место строительства комплекса перегрузки угля «Лавна»:
Проет терминала разработан ООО «Морское строительство и технологии» (Санкт-Петербург), заказчиком строительства является ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».
Для доставки груза в угольный терминал «Лавна» в настоящий момент идёт строительство новой железнодорожной линии длиной 46 километров, а также строится железнодорожный мост через реку Тулома длиной 1570 метров.
Угольный терминал «Лавна» это уже третий морской терминал, который начали строить в этом году, ранее в городе Пионерский (Калининградская область) начали строить пассажирский терминал для паромов и круизных судов, а в порту Усть-Луга — зерновой терминал.
Видеопрезентация комплекса перегрузки угля «Лавна»:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rqKszYe23IQ
Фото с сайтов gov-murman.ru и seanews.ru
30.03.1812:15:05
30.03.1814:28:46
30.03.1814:31:54 Рядом с угольным терминалом должны ещё построить нефтеналивной, а может и до нового судоремонтного центра руки дойдут.
30.03.1812:22:46
30.03.1812:49:11
30.03.1814:00:55 Где — в Мурманске или в Лавне?
30.03.1814:45:58
30.03.1814:49:09 У меня батя несколько лет работал на Мурманском телецентре.
30.03.1814:02:17
30.03.1814:05:32 Откуда привезут, оттуда и будет. Ближе всего везти из Коми.
30.03.1815:30:41
30.03.1818:02:06
30.03.1818:12:50
30.03.1818:21:44 Не знаю. Я не железнодорожник. Но составы сновали будь здоров.
30.03.1817:56:25
30.03.1819:05:07
30.03.1814:14:18
30.03.1814:19:22 Осталось найти этих людей — до ближайшего жилого дома от терминала 2 километра.
30.03.1816:47:36
30.03.1817:22:37
30.03.1817:28:20
30.03.1817:45:17 У меня вот так получилось:
30.03.1818:03:54
30.03.1819:45:48
30.03.1822:18:19
30.03.1822:26:52 Я же говорил Вам понравится!
30.03.1823:48:32
30.03.1823:54:37 Если угольную пыль регулярно прибивают водой, то никакие ветра не страшны.
31.03.1800:06:39
31.03.1800:09:34 Два дня жил в Мурманске рядом с портом, ходил гулять на морвокзал — никакой пыли.
31.03.1800:47:05
31.03.1801:07:02 Жил тут:
31.03.1801:28:50
30.03.1817:03:02
30.03.1817:14:18
30.03.1817:35:49
30.03.1817:55:09 Просто хочется узнать, что за вершину я покорил в 2016 году:
30.03.1817:46:51
30.03.1818:04:08 Думаю «Коммерсантъ» прав.
31.03.1802:55:22
31.03.1809:16:30
30.03.1817:54:29