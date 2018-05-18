Астраханский СРЗ спустил на воду спасательно-буксирное судно «Капитан Гурьев»

Утром 18 мая на верфи филиала «Астраханский судоремонтный завод АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация), состоялась торжественная церемония спуска на воду спасательно-буксирного судна «Капитан Гурьев», строящегося по заказу Министерства обороны РФ.

Закладка судна состоялась 27 января 2016 года. «Капитан Гурьев» стал пятым судном проекта 22870, построенным астраханскими корабелами по проекту ОАО «КБ «Вымпел» (г. Нижний Новгород). Головной буксир проекта «Профессор Николай Муру» был передан Военно-Морскому флоту в 2014 году.

Характеристики судна: длина — 57 м, ширина — 14 м, водоизмещение — 1200 т, скорость — 14 узлов.

Судно названо в честь гвардии капитана Григория Ивановича Гурьева — участника Великой Отечественной войны. В октябре 1943 года за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра и Припяти, Григорий Гурьев был удостоен звания Героя Советского Союза. 15 ноября 1943 года гвардии капитан Гурьев погиб в бою.