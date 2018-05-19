Демонтаж кормовых лесов. Корабль «Полтава»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZFB9N58soSw

Верфь «Полтава». Подготовка к спуску, который пройдёт 27 мая!

Линейный корабль «Полтава» готовят к спуску. Сегодня были демонтированы кормовые леса, теперь можно увидеть корму корабля в полную величину и рассмотреть резной декор.

Сегодня на верфи «Полтава» пройдёт «Ночь музеев». Посетители верфи увидят достроенный корпус линейного 54-пушечного корабля «Полтава» без лесов — от киля до ахтердека. Также на верфи будет представлена фотовыставка «От киля до великого корабля». На снимках посетители увидят все этапы строительства корабля: от закладки киля до установки последней доски наружной обшивки. Экскурсоводы верфи расскажут об истории корабля «Полтава», научат посетителей разбираться в морских терминах. В конце каждой экскурсии будет производиться праздничный выстрел из корабельной пушки на берегу финского залива.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/V5m_WpxVs8o