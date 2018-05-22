«Высочайший» в I квартале увеличил производство золота почти вдвое, до 55 тыс. унций

ПАО «Высочайший» (GV Gold) по итогам I квартала 2018 года увеличило производство золота почти вдвое, до 55 тыс. унций (1.7 т), включая 4 тыс. унций в концентрате с Тарынского ГОКа, сообщила компания.

Подобный результат стал возможен за счет увеличения объемов производства на ГОКе «Высочайший» и запуска производства в 2017 году на месторождениях Дражное (Тарынский ГОК) и Угахан, поясняет компания. С запуском двух новых фабрик перерабатывающие мощности GV Gold выросли до порядка 8 млн тонн руды в год.

«На Высочайшем мы добились роста объемов производства золота на 25% в годовом сопоставлении за счет более высоких содержаний в переработанной руде и роста извлечения золота. На Угахане наши усилия направлены на завершение строительно-монтажных работ и вывод фабрики на проектные показатели до конца года. На Тарынском ГОКе мы смогли приступить к горным работам и запустить фабрику на месяц раньше запланированного срока ввиду благоприятных погодных условий», — пояснил гендиректор GV Gold Герман Пихоя (его слова приводятся в сообщении).

Компания подтверждает производственный план на 2018 год — 280-300 тыс. унций.

Средняя цена реализации GV Gold в I квартале достигла $1335 за унцию, что на 10% выше показателя годичной давности. Выручка от реализации золота оценивается в $65 млн, что на 86% больше по сравнению с I кварталом 2017 года. Причем продаж золота в концентрате не было, выручка приходится на реализацию аффинированного золота.

По состоянию на конец марта чистый долг «Высочайшего» оценивается в $168 млн, с начала года он сократился примерно на 4% (составлял $175 млн).

«Высочайший» входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.

Крупнейшими акционерами «Высочайшего» являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им ЗАО «ЛТ-Ресурс» Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - кипрская Brishurt Ltd, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.