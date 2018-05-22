В ВКС России в рамках выполнения ГОЗ поступили два бомбардировщика Су-34

Два фронтовых бомбардировщика Су-34 поставлены Воздушно-космическим силам (ВКС) МО РФ в соответствии с планом гособоронзаказа на 2018 год.

Новосибирский авиационный завод передал заказчику в МО РФ еще два бомбардировщика Су-34. Самолеты приняты 195 военным представительством, нареканий к качеству произведенной продукции у военпредов нет. Всего, в этом году на вооружение ВКС РФ поставлено четыре таких самолета.

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