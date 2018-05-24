Улан-Удэнский авиазавод изготовил первый образец модернизированного Ми-171Ш

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш. В ходе наземных и летных испытаний специалистами Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля (МВЗ), а также ряда специализированных государственных институтов и летных центров будет проведена оценка тактико-технических характеристик вертолета.

При модернизации военно-транспортного вертолета Ми-171Ш был учтен опыт выполнения специальных задач. Вертолет создается в целях повышения эффективности десантно-транспортного и огневого обеспечения действий оперативных групп и будет иметь возможность выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Вертолет оснащается двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. За счет использования композитных лопастей несущего винта с новым профилем и Х-образного рулевого винта выросли крейсерская и максимальная скорость полета вертолета до 260 и 280 км\ч соответственно. Кроме того повышена тяговооруженность вертолета и эффективность применения машины в условиях высокогорья и в жарком климате.

Новый Ми-171Ш оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов. Машина также оснащена цифровым автопилотом.

Повышена эффективность применения вертолета в ночных условиях за счет оснащения FLIR-системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем и двухдиапазонным свето-техническим оборудованием.

Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина комплектуется бортовым комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.

Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Также кевларовая броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае «жесткой посадки» вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.

Модернизация коснулась и состава вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлено два пулемета калибра 12,7 мм. На фермах спецподвески устанавливается два курсовых пулемета аналогичного калибра.