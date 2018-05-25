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Судостроение и судоходство

В Калининграде спущен на воду большой десантный корабль «Пётр Моргунов»

Сегодня в Калининграде на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» спущен на воду большой десантный корабль «Пётр Моргунов» — второй БДК проекта 11711.

Серия:

Заводской № 01301 — заложен 24.12.04 — спущен 18.05.12 — «Иван Грен»

Заводской № 01302 — заложен 11.06.15 — спущен 25.05.18 — «Пётр Моргунов»

Проект корабля разработан ОАО «Невское Проектно-Конструкторское Бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 5000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»

Большой десантный корабль назван в честь генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова — начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Калининград, ПСЗ «Янтарь», БДК, 11711, Пётр Моргунов
  • Katamaran Katamaran
    25.05.1813:40:36

       

    #1039331
  • Нет аватара kostya251189
    25.05.1814:19:17

    Вот теперь вопрос: обновлять десантные силы флота надо. Про лесовозы 1171 я молчу, а 775 менять планомерно тоже надо, так как Сирийский экспресс показал острую нужду в таком типе кораблей.

    Но вопрос — какие ДК мы будем строить? Или УДК? Концепции по обновлению десантного корабельного составы мы пока не видим, все на уровне намерений.

    Имеются мощности — БЗ, Завод «Залив» (г. Керчь) где можно крупными партиями, а главное, даже УДК строить быстро. Вооружения там много не надо, это не фрегат. Но главное, что мы качественно сможем за короткий срок обновить состав десантных кораблей.

    Кто что думает по этому поводу?

    P. S. ДЦСС «Звезда» не берем пока во внимание, так как там уже столько назаложили, и столько уже заказали, что я чувствую, что военка так практически строится не будет! Да и это частная верфь Роснефти, и всей нефтянки в целом.

    Отредактировано: kostya251189~14:48 25.05.18
    #1039348
    • Нет аватара Сергей40
      25.05.1815:51:03

      На Чёрном море десяток, другой, таких кораблей совсем бы не помешал.

      #1039378
      • A_SEVER A_SEVER
        25.05.1816:02:57

        На Чёрном море десяток, другой, таких кораблей совсем бы не помешал
        ВМФ хотел 6 новых БДК на все 4 флота, но это было давно, ещё до кризиса.

        #1039383
    • laperuz.livejournal.com laperuz
      25.05.1816:10:24

      Использование БДК для «сирийского экспресса» это не есть хорошо. Просто с войсковыми транспортами у нас совсем швах. А чисто под основную задачу, то ИМХО нужны УДКД.

      #1039385
  • Нет аватара Сергей40
    25.05.1815:57:51

    А почему десантные корабли не делают в виде катамаранов и более скоростными?

    #1039382
    • A_SEVER A_SEVER
      25.05.1816:11:17

      А почему десантные корабли не делают в виде катамаранов и более скоростными?

      Для быстрой высадки на небольшое расстояние ВМФ СССР планировал использовать десантные корабли на воздушной подушке. После распада СССР и вступления многих соседних стран в НАТО эту концепцию сочли устаревшей.

      #1039386
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