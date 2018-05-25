В Калининграде спущен на воду большой десантный корабль «Пётр Моргунов»
Сегодня в Калининграде на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» спущен на воду большой десантный корабль «Пётр Моргунов» — второй БДК проекта 11711.
Серия:
Заводской № 01301 — заложен
Заводской № 01302 — заложен
Проект корабля разработан ОАО «Невское Проектно-Конструкторское Бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 5000 т.
Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 100 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
ПЗРК «Игла»
Большой десантный корабль назван в честь генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова — начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.
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