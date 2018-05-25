«Вертолеты России» передали «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А

В рамках выставки HeliRussia-2018 холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» первый вертолет Ми-171А2 в рамках подписанного ранее решения о передаче двух машин данного типа. Это первый серийный вертолет Ми-171А2, произведенный Улан-Удэнским авиационным заводом.

Первый Ми-171А2 направится к месту постоянного базирования после завершения выставки HeliRussia. До этого момента с вертолетом, выставленным на уличной статической экспозиции холдинга, смогут ознакомиться все участники и гости выставки. Вторая машина в настоящий момент находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне.

«Передача первой серийной машины компании „ЮТэйр“ это важнейший шаг для проекта Ми-171А2. Положительный опыт эксплуатации крупнейшим в России оператором вертолетов гражданского назначения даст позитивный сигнал всему рынку вертолетных услуг», — заявил на церемонии передачи генеральный директор холдинга «Вертолеты России».

«С „Вертолетами России“ нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Вместе мы работаем над тем, чтобы отрасль развивалась, прирастая новыми перспективными проектами. Ми-171А2 — это многообещающее новое направление нашего взаимодействия, у которого, я уверен, большое будущее», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники, предполагающий совместный вывод среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2 на российский рынок, был подписан холдингом «Вертолеты России» и авиакомпанией «ЮТэйр» год назад в день открытия выставки HeliRussia-2017. Сотрудничество предполагает эксплуатацию первых Ми-171А2 на базе АК «ЮТэйр», а также привлечение специалистов компании к оптимизации эксплуатационно-технической документации вертолета и расширению возможностей его использования.

Ми-171А2 — самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Вертолёт оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образный рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность выросла на 25%. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.

Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17, сделанного по принципу «стеклянной кабины», включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другим воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.

Вертолет обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно прошел испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до -50 градусов по Цельсию.

В связи с первым экспортным контрактом в настоящий момент ведется сертификация Ми-171А2 в Индии. Кроме того, планируется сертификация вертолета в Китае и Латинской Америке.