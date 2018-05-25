Добавить статью
Судостроение и судоходство

Головной сухогруз проекта RSD59 передан заказчику

  •  © Фото из открытых источников

24 мая 2018 года Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и компания «Пола Райз» подписали акт приема-передачи сухогрузного теплохода проекта RSD59 «Пола Макария».

Порт приписки судна — «Большой порт Санкт-Петербург».

Это первый из пяти сухогрузов проекта RSD59, которые получила компания «Пола Райз» от завода «Красное Сормово» по контракту, подписанному в декабре 2016 года.

— Уникальность данного судна заключается в том, что оно способно перевозить широчайший спектр грузов, в том числе негабаритных грузов, например, длинномерные изделия и металлоконструкции. Мы с задачей справились — построили сухогруз в сжатые сроки. Заказчик принял судно без замечаний, — комментирует врио генерального директора Михаил Першин передачу теплохода.

Серия.

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 591 — заложено 18.05.2017

Заводской № 592 — заложено 25.05.2017

Заводской № 593 — заложено 12.11.2017

Заводской № 594 — заложено 22.12.2017

Заводской № 595 — готовится к закладке

ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):

Заводской № 1 — заложено 05.09.17 — спущено 20.04.18 — сдано 24.05.18 — «Пола Макария»

Заводской № 2 — заложено 19.09.17 — «Пола Пелагия»

Заводской № 3 — заложено 25.09.17 — «Пола София»

Заводской № 4 — заложено 20.12.17 — «Пола Феодосия»

Заводской № 5 — заложено 25.12.17 — «Пола Фива»

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7535 / 5128 т.

Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.

Количество трюмов: 2

Объём трюмов: 11292 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Нижний Новгород, Красное Сормово, сухогруз, RSD59
  • Нет аватара kostya251189
    25.05.1816:42:45

    Sever скажи пожалуйста, почему бы не доверить строительство танкеров для ВМФ «Красное Сормово»? Они и быстро строят, и быстро спускают. А Шлиссельбург, и Залив по многу лет маринуют танкеры.

    #1039403
    • A_SEVER A_SEVER
      25.05.1817:55:42

      почему бы не доверить строительство танкеров для ВМФ «Красное Сормово»?
      У морских танкеров проекта 23130 осадка 7 метров.

      Да, когда танкер пустой его осадка меньше, зато высота больше:

      •  © Фото автора (A_SEVER)
      А Шлиссельбург, и Залив по многу лет маринуют танкеры

      Сухогрузы класса река-море НССЗ строил быстро:

      Зав. № 401 — заложен 14.12.10 — спущен 20.05.12 — сдан 26.11.12 — «Нева-Лидер 1».

      Зав. № 402 — заложен 20.04.11 — спущен 26.06.12 — сдан 12.11.12 — «Нева-Лидер 2».

      Зав. № 403 — заложен 15.08.11 — спущен 10.10.12 — сдан 16.05.13 — «Нева-Лидер 3».

      Зав. № 404 — заложен 24.10.11 — спущен 30.04.13 — сдан 15.07.13 — «Нева-Лидер 4».

      Зав. № 405 — заложен 20.12.11 — спущен 02.07.13 — сдан 11.09.13 — «Нева-Лидер 5».

      Зав. № 406 — заложен 18.05.12 — спущен 17.07.13 — сдан 25.10.13 — «Нева-Лидер 6».

      Зав. № 407 — заложен 23.10.12 — спущен 18.10.13 — сдан 23.12.13 — «Нева-Лидер 7».

      Что касается «Залива», то он сейчас может строить заказы только из отечественных комплектующих.

      Отредактировано: A_SEVER~17:57 25.05.18
      #1039425
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,