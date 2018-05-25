Головной сухогруз проекта RSD59 передан заказчику

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24 мая 2018 года Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и компания «Пола Райз» подписали акт приема-передачи сухогрузного теплохода проекта RSD59 «Пола Макария».

Порт приписки судна — «Большой порт Санкт-Петербург».

Это первый из пяти сухогрузов проекта RSD59, которые получила компания «Пола Райз» от завода «Красное Сормово» по контракту, подписанному в декабре 2016 года.

— Уникальность данного судна заключается в том, что оно способно перевозить широчайший спектр грузов, в том числе негабаритных грузов, например, длинномерные изделия и металлоконструкции. Мы с задачей справились — построили сухогруз в сжатые сроки. Заказчик принял судно без замечаний, — комментирует врио генерального директора Михаил Першин передачу теплохода.

Серия.

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 591 — заложено 18.05.2017

Заводской № 592 — заложено 25.05.2017

Заводской № 593 — заложено 12.11.2017

Заводской № 594 — заложено 22.12.2017

Заводской № 595 — готовится к закладке

ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):

Заводской № 1 — заложено 05.09.17 — спущено 20.04.18 — сдано 24.05.18 — «Пола Макария»

Заводской № 2 — заложено 19.09.17 — «Пола Пелагия»

Заводской № 3 — заложено 25.09.17 — «Пола София»

Заводской № 4 — заложено 20.12.17 — «Пола Феодосия»

Заводской № 5 — заложено 25.12.17 — «Пола Фива»

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7535 / 5128 т.

Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.

Количество трюмов: 2

Объём трюмов: 11292 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек