Головной сухогруз проекта RSD59 передан заказчику
24 мая 2018 года Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и компания «Пола Райз» подписали акт приема-передачи сухогрузного теплохода проекта RSD59 «Пола Макария».
Порт приписки судна — «Большой порт Санкт-Петербург».
Это первый из пяти сухогрузов проекта RSD59, которые получила компания «Пола Райз» от завода «Красное Сормово» по контракту, подписанному в декабре 2016 года.
— Уникальность данного судна заключается в том, что оно способно перевозить широчайший спектр грузов, в том числе негабаритных грузов, например, длинномерные изделия и металлоконструкции. Мы с задачей справились — построили сухогруз в сжатые сроки. Заказчик принял судно без замечаний, — комментирует врио генерального директора Михаил Першин передачу теплохода.
Серия.
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):
Заводской № 591 — заложено 18.05.2017
Заводской № 592 — заложено 25.05.2017
Заводской № 593 — заложено 12.11.2017
Заводской № 594 — заложено 22.12.2017
Заводской № 595 — готовится к закладке
ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):
Заводской № 1 — заложено
Заводской № 2 — заложено
Заводской № 3 — заложено
Заводской № 4 — заложено
Заводской № 5 — заложено
Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 7535 / 5128 т.
Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.
Количество трюмов: 2
Объём трюмов: 11292 м³
Скорость хода: 10 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 11 человек
25.05.1816:42:45
25.05.1817:55:42 У морских танкеров проекта 23130 осадка 7 метров.