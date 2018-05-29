Саратовский завод начал строительство Центра малотоннажной химии

28 мая заложен первый камень на площадке нового производства — Центра малотоннажной химии. Промышленный комплекс будет выстроен в Татищевском районе у деревни Докторовка, инициатор и инвестор проекта — АО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».

На промплощадке будут запущены сразу два производства — металлического натрия и синтетического карбоната кальция (химически осажденного мела). Продукция находит применение в химической и фармацевтической промышленности, а также используется в производстве стройматериалов.

Пока российская химическая промышленность не выпускает эти компоненты, основными их производителями выступают Китай и Франция. С запуском производства в Саратовской области, где сосредоточено порядка 67% всех российских запасов необходимого сырья, станет возможным поставка продукции и на внутренний рынок, и на экспорт. Основным покупателем обоих компонентов за рубежом сейчас являются американские компании.

Предприятие планирует построить под Докторовкой порядка 8 тысяч кв. метров производственных площадей на участке в 4,2 гектара. Все корпуса будут автономными, с замкнутым циклом.

Вложения в строительство корпусов и монтаж производственных линий составят около 200 млн рублей, а общий объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн.

Основной вид продукции, которую выпускает СЭЗ имени Орджоникидзе сейчас — это авионика и бортовые системы для судов и бронетехники. Запуск химического производства — это его новация, призванная упрочить положение предприятия на рынке.

Идея организации нового производства родилась в центральной заводской лаборатории, масштабировавшейся затем до НИИ. Дмитрий Ханенко напомнил, что после ликвидации института химзащиты в Саратове остались без работы высококвалифицированные военные специалисты. Завод привлек их в свой исследовательский институт — они и сумели разработать технологии производства, так как прежде существовавшие оказались либо утраченными, либо недостаточным для загрузки промышленного предприятия.

Как сообщил гендиректор предприятия, на первом этапе химическое производство будет включать 300 рабочих мест, из них 80 — высокотехнологичных.