В Белгородской области реализуется проект по созданию яблоневого сада интенсивного типа

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие отрасли садоводства на 2014-2026 гг. с целью производства семечковых и косточковых культур в объёме 1 млн. тонн в Белгородской области» в Новооскольском районе ООО «Белгородские яблоки» реализуют проект по созданию яблоневого сада интенсивного типа.

На территории Новооскольского района предприятие арендует 190 га земель сельскохозяйственного назначения, площадь которых в дальнейшем планируется увеличить до 350 га. В текущем году новый сад высадят на площади 80 га: 25 га в весенний период и 55 га в осенний. На сегодняшний день уже высажено 15 га. Современные интенсивные технологии выращивания садовых культур и высокопродуктивный посадочный материал позволят добиться высокой урожайности яблок на уровне 40 тонн с гектара.

Проект предполагает создание 78 рабочих мест. После выхода на проектную мощность предприятие будет привлекать дополнительно на каждый сезон уборки урожая яблок (август-сентябрь) ещё более восьмидесяти человек. В перспективных планах компании заключение соглашения о сотрудничестве с ОГАПОУ «Новооскольский колледж» для обеспечения бизнеса высококвалифицированными кадрами.