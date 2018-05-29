В Белгородской области реализуется проект по созданию яблоневого сада интенсивного типа
На территории Новооскольского района предприятие арендует 190 га земель сельскохозяйственного назначения, площадь которых в дальнейшем планируется увеличить до 350 га. В текущем году новый сад высадят на площади 80 га: 25 га в весенний период и 55 га в осенний. На сегодняшний день уже высажено 15 га. Современные интенсивные технологии выращивания садовых культур и высокопродуктивный посадочный материал позволят добиться высокой урожайности яблок на уровне 40 тонн с гектара.
Проект предполагает создание 78 рабочих мест. После выхода на проектную мощность предприятие будет привлекать дополнительно на каждый сезон уборки урожая яблок (август-сентябрь) ещё более восьмидесяти человек. В перспективных планах компании заключение соглашения о сотрудничестве с ОГАПОУ «Новооскольский колледж» для обеспечения бизнеса высококвалифицированными кадрами.
Среднемесячная заработная плата по предприятию составит не ниже 25 тыс. руб. на одного постоянно занятого сотрудника. В рамках проекта компания планирует приобретение производственной базы, расположенной в непосредственной близости с земельными участками, из числа имеющихся депрессивных площадок, на территории которой будет размещена основная инфраструктура садоводческого хозяйства (административно-бытовой корпус, складские терминалы, холодильники, линии сортировки и переработки, площадки для стоянки сельскохозяйственной техники, гаражи, помещения для питания и отдыха сотрудников
- Великоросс
- 29.05.201801:49
- 2
29.05.1801:51:13
29.05.1811:56:46