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Агропром и пищевая промышленность

В Белгородской области реализуется проект по созданию яблоневого сада интенсивного типа

  •  © belregion.ru
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие отрасли садоводства на 2014-2026 гг. с целью производства семечковых и косточковых культур в объёме 1 млн. тонн в Белгородской области» в Новооскольском районе ООО «Белгородские яблоки» реализуют проект по созданию яблоневого сада интенсивного типа.

На территории Новооскольского района предприятие арендует 190 га земель сельскохозяйственного назначения, площадь которых в дальнейшем планируется увеличить до 350 га. В текущем году новый сад высадят на площади 80 га: 25 га в весенний период и 55 га в осенний. На сегодняшний день уже высажено 15 га. Современные интенсивные технологии выращивания садовых культур и высокопродуктивный посадочный материал позволят добиться высокой урожайности яблок на уровне 40 тонн с гектара.

Проект предполагает создание 78 рабочих мест. После выхода на проектную мощность предприятие будет привлекать дополнительно на каждый сезон уборки урожая яблок (август-сентябрь) ещё более восьмидесяти человек. В перспективных планах компании заключение соглашения о сотрудничестве с ОГАПОУ «Новооскольский колледж» для обеспечения бизнеса высококвалифицированными кадрами.

Среднемесячная заработная плата по предприятию составит не ниже 25 тыс. руб. на одного постоянно занятого сотрудника. В рамках проекта компания планирует приобретение производственной базы, расположенной в непосредственной близости с земельными участками, из числа имеющихся депрессивных площадок, на территории которой будет размещена основная инфраструктура садоводческого хозяйства (административно-бытовой корпус, складские терминалы, холодильники, линии сортировки и переработки, площадки для стоянки сельскохозяйственной техники, гаражи, помещения для питания и отдыха сотрудников и т. д.).

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Белгородская область, Белгородские яблоки
  • Великоросс Великоросс
    29.05.1801:51:13

    •  © belregion.ru
    •  © belregion.ru

    #1040248
  • Олег Черников
    29.05.1811:56:46

    У нас в Питере появились российские яблоки. Их и покупаю.

    Конечно большинство яблок в гипермаркетах: Сербия, Белоруссия — это все конечно польский контрафакт.

    Поэтому всегда покупаю яблоки с местом происхождения вроде Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край поселок такой-то и т. п.

    Когда ездил в Крым по дороге кучу новых садов видел — так что все хорошо.

    #1040331
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