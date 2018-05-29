Компания ИНКОТЕК КАРГО отгрузила более 500 единиц оборудования для второй очереди АЭС Куданкулам

Компания «ИНКОТЕК КАРГО» отгрузила из порта Санкт-Петербург четвёртую судовую партию оборудования общим объёмом 5 600 фрахтовых тонн для строительства второй очереди АЭС «Куданкулам» в Индии.

По поручению АО «Атомстройэкспорт» в марте-апреле 2018 года компанией «ИНКОТЕК КАРГО» был организован приём и размещение на складах АО «Морской порт Санкт-Петербург» оборудования четвёртой судовой партии оборудования для строительства АЭС в Индии.

Партия включала в себя 526 единиц различного оборудования общим объёмом 5 600 фрахтовых тонн. В том числе, в её состав вошли 14 единиц тяжеловесного оборудования, единичной массой от 52 до 196 тонн, перегрузка которых осуществлялась с помощью плавкрана.

Для размещения такого объёма тяжеловесного оборудования портом Санкт-Петербурга была разработана схема размещения оборудования на причалах, произведены расчёты нагрузок и подготовлены специальные металлические конструкции для обеспечения допустимого давления на квадратный метр причала.

11 апреля 2018 года индийским заказчиком был подан теплоход «PACIFIC WINTER», а уже 16 апреля погрузка четвёртой судовой партии была завершена.

В настоящее время производятся подготовительные мероприятия по перегрузке оборудования пятой судовой партии предварительным объёмом 3 500 фрахтовых тонн, которая запланирована к отгрузке в июне 2018 года.

В 2017 году компания «ИНКОТЕК КАРГО» по поручению АО «Атомстройэкспорт» организовала и обеспечила доставку трёх судовых партий негабаритного оборудования для строительства второй очереди АЭС «Куданкулам».

В состав первой партии вошли 687 единиц различного оборудования. Самыми крупногабаритными изделиями стали две пролётные балки мостового крана. Длина каждой из них составляла 41 метр, а вес 66 тонн. Их перегрузка производилась с помощью плавкрана. Общий объём отгрузки составил 13 200 фрахтовых тонн.

Объём второй судовой партии, отправленной заказчику в ноябре, превысил 8 500 фрахтовых тонн.

Самой большой в 2017 году стала третья партия оборудования, отгруженная в декабре прошлого года. Её объём составил более 15 000 фрахтовых тонн.

Таким образом, общий объем оборудования, отгруженного компанией «ИНКОТЕК КАРГО» для АЭС «Куданкулам-2» достиг 42 300 фрахтовых тонн.