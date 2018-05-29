Ростех начал поставки медицинского оборудования в Индию

Компания POZIS, входящая в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех совершила первую поставку медицинского оборудования в Индию. Предприятие оснастило один из крупнейших медцентров Дели современными обеззараживающими устройствами.

В рамках заключенного контракта POZIS обеспечил медицинский центр современными бактерицидными облучателями-рециркуляторами. Это устройства для очистки и дезинфекции воздуха в помещениях. Их эффективность составляет 99,9%. При этом прибор является полностью безопасным для людей за счет того, что источником излучения являются экологичные ультрафиолетовые лампы с низким содержанием ртути.

«Россия и Индия имеют большой опыт двухстороннего сотрудничества в промышленной сфере, сейчас страны реализуют более 200 совместных проектов в рамках программы „Make in India“, которая сосредоточена в основном на военно-технической сфере. Поэтому данный контракт является важным шагом в расширении нашего взаимодействия с Индией в сфере продукции гражданского назначения. Помимо этого, он решает стратегическую для Госкорпорации задачу диверсификации производства и доведения доли гражданской продукции в структуре продаж до 50% к 2025 году», — сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

POZIS производит бактерицидные облучатели-рециркуляторы с 2012 года. Их уникальность — в высоких показателях бактерицидной эффективности при небольших габаритах. Основными покупателями медицинских изделий POZIS являются лечебно-профилактические учреждения, частные медицинские центры, институты, фельдшерско-акушерские пункты, аптечные сети, участники оборота и производители продуктов крови, лекарств, иммунобиологических препаратов, Министерство обороны Российской Федерации, силовые структуры, прибор используется в оснащении современных перинатальных центров.