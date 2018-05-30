«Ижорские заводы» завершили производство двух входных сепараторов для проекта «Сахалин-2»

Завершилось производство двух входных сепараторов для проекта «Сахалин-2». На это специалистам ПАО «Ижорские заводы» понадобилось ровно два года — контракт между «Ижорскими заводами» и «Сахалин Энерджи» был подписан в мае 2016 года.

Сепараторы очищают газ, поступающий с морской платформы «Лунская-А» (ЛУН-А), и готовят для дальнейшей транспортировке на юг острова. Оборудование весом около 1 тыс. тонны будет установлено на строящейся дожимной компрессорной станции объединенного берегового технологического комплекса (ОБТК), расположенного на севере Сахалина. Сепараторы могут выдерживать давление до 100 бар.

Начальник отдела развития российского участия «Сахалин Энерджи» отметил высокое качество оборудования и сроки, в которые оно было изготовлено, а также уровень производственной дисциплины и организацию внутренних процессов на крупнейшем предприятии тяжелого машиностроения.

— Ижорские заводы на деле доказали, что соответствует статусу производителя оборудования для международных проектов. В свою очередь предприятие внесло собственный существенный вклад в развитие российского участия в проекте «Сахалин-2», — добавил Александр Лапин.

Впервые на производственном объекте компании будут использоваться сепараторы российского производства. Подобное партнерство — яркий пример развития программ российского участия «Сахалин Энерджи» и импортозамещения, оно способствует появлению на рынке качественной и конкурентоспособной отечественной продукции.