Объединённая металлургическая компания поставила в Норвегию партию труб для строительства моста

Объединённая металлургическая компания поставила 870 т труб производства Выксунского металлургического завода диаметром 813 мм со стенкой 28,0 мм в Норвегию для строительства моста через фьорд в 100 километрах от города Тронхейм, 4-го по величине норвежского города.

Двухполосный мост длиной около 600 метров будет возведен на автостраде Е6, которая пролегает по территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Трубы произведены на Выксунском металлургическом заводе по стандарту EN 10219 (European norms) специально под этот проект. Покупателем выступил поставщик шведско-норвежского консорциума, ведущего стройку, компания-трейдер из Нидерландов. Продукция завода будут использована в фундаменте всех пяти главных опор моста, работы по сооружению которого выполняет китайская компания SRBG.

«Покупатель — крупный поставщик труб Выксунского металлургического завода строительного назначения на европейский рынок, наш давний партнер. Использование российских труб для ответственного строительного проекта, в реализации которого участвуют компании из Китая и Европы, еще раз подтверждает высокое качество продукции и деловую репутацию ОМК как надежного экспортера», — прокомментировал директор по продажам дивизиона нефтегазопроводных труб ВМЗ Константин Волков.

Выксунский металлургический завод — один из крупнейших в России производителей стальных сварных труб и железнодорожных колёс. Входит в состав ОМК с 1999 года. На предприятии работает свыше 12 тысяч человек.