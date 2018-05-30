Завершена реконструкция гидротурбин Миатлинской ГЭС

Дагестанский филиал РусГидро ввел в работу гидроагрегат № 2 Миатлинской ГЭС. Таким образом в рамках Программы комплексной модернизации на гидростанции полностью обновлено турбинное оборудование: ранее, в 2015 году, энергетики провели реконструкцию первого агрегата станции. Замена гидротурбин позволит повысить эффективность и надежность работы оборудования Миатлинской ГЭС.

В ходе модернизации оборудования гидроагрегата № 2 полностью обновлено рабочее колесо и камера гидротурбины, системы автоматического управления и возбуждения. Конструкция нового рабочего колеса имеет повышенные экологические характеристики: она полностью исключает попадание машинного масла в окружающую среду. Модернизированная система автоматического управления гидроагрегата обеспечивает оперативный персонал своевременной информацией о состоянии оборудования, повышает качество его эксплуатации, снижает риск возникновения нештатных ситуаций. На следующем этапе реконструкции Миатлинской ГЭС специалисты заменят гидрогенераторы и силовые трансформаторы.

Миатлинская ГЭС расположена на реке Сулак в Республике Дагестан и введена в работу в 1986 году. Установленная мощность — 220 МВт, в машинном зале станции установлено два гидроагрегата. Помимо выработки электроэнергии Миатлинская ГЭС выполняет функцию контррегулятора Чиркейской ГЭС, сглаживая колебания уровня воды в реке Сулак. Кроме того, Миатлинское водохранилище обеспечивает водоснабжение столицы Дагестана — г. Махачкалы.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы РусГидро утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1 375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.