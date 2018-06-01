Строительство ОИС «Евгений Горигледжан» и «Алмаз»

Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670:



© Фото из открытых источников

Технические характеристики ОИС проекта 02670:

Водоизмещение: 4000 т.

Главные размерения: длина — 81 м, ширина — 16 м

Автономность: 30 суток

Экипаж: 32 человека + 25 членов экспедиции.

Может нести автономные глубоководные аппараты с глубиной погружения до 6000 метров.

Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010:



© Фото из открытых источников

Технические характеристики ОИС проекта 22010:

Водоизмещение полное: 5730 т.

Главные размерения: длина — 108.1 м, ширина — 17.2 м

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль

Автономность: 60 суток

Может нести автономные глубоководные аппараты с глубиной погружения до 6000 метров

Фото kaliningradblog.livejournal.com