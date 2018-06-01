Строительство ОИС «Евгений Горигледжан» и «Алмаз»
Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670:
Технические характеристики ОИС проекта 02670:
Водоизмещение: 4000 т.
Главные размерения: длина — 81 м, ширина — 16 м
Автономность: 30 суток
Экипаж: 32 человека + 25 членов экспедиции.
Может нести автономные глубоководные аппараты с глубиной погружения до 6000 метров.
Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010:
Технические характеристики ОИС проекта 22010:
Водоизмещение полное: 5730 т.
Главные размерения: длина — 108.1 м, ширина — 17.2 м
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль
Автономность: 60 суток
Может нести автономные глубоководные аппараты с глубиной погружения до 6000 метров
Фото kaliningradblog.livejournal.com
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