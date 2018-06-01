Добавить статью
Фотофакты

Строительство ОИС «Евгений Горигледжан» и «Алмаз»

Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670:

  •  © Фото из открытых источников

Технические характеристики ОИС проекта 02670:

Водоизмещение: 4000 т.

Главные размерения: длина — 81 м, ширина — 16 м

Автономность: 30 суток

Экипаж: 32 человека + 25 членов экспедиции.

Может нести автономные глубоководные аппараты с глубиной погружения до 6000 метров.

Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010:

  •  © Фото из открытых источников

Технические характеристики ОИС проекта 22010:

Водоизмещение полное: 5730 т.

Главные размерения: длина — 108.1 м, ширина — 17.2 м

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль

Автономность: 60 суток

Может нести автономные глубоководные аппараты с глубиной погружения до 6000 метров

Фото kaliningradblog.livejournal.com

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Калининград, ПСЗ «Янтарь», ОИС, 02670, Евгений Горигледжан, 22010, «Алмаз», ГУГИ
  • A_SEVER A_SEVER
    01.06.1815:05:04

    После спуска БДК «Пётр Моргунов» строящиеся ОИС стали хорошо видны!    

    Фрегаты проекта 11356:

    •  © Фото из открытых источников

    #1041457
    • Нет аватара Александр Владимирович
      01.06.1815:12:23

      фрегаты то эти в РФ останутся или в Индию уплывут?

      #1041463
      • Нет аватара altman66
        01.06.1815:15:59

        Сие есть тайна великая   

        #1041465
      • диегоамиго диегоамиго
        01.06.1819:11:45

        Знаете, а какая разница… Либо мы заведем себе пару устаревших, но боеспособных фрегатов, либо они пару современных. Главное, что они(фрегаты) строятся и это по фото видно, а значит русская верфь получит выгоду, работники получат премию и бюджет получит налоги.

        Я так то радею за величие русского флота, но всё-таки я реалист.

        #1041544
      • A_SEVER A_SEVER
        01.06.1819:34:01

        фрегаты то эти в РФ останутся или в Индию уплывут?

        Уйдут в Индию, причём своим ходом.

        После падения крана на ССЗ в Колкате Индия стоит перед выбором — либо она берёт наши фрегаты, либо её планы по строительству новых фрегатов будут выполнены с большим опозданием и она ещё больше отстанет от Китая.

        •  © Фото из открытых источников

        #1041553
  • Katamaran Katamaran
    01.06.1815:16:56

    Интересно, чем дальше янтарь загрузят? Рыбаками? Текущие он за год осилит

    #1041466
  • Byvalnyi Byvalnyi
    01.06.1818:31:39

    автономные глубоководные аппараты с глубиной погружения до 6000 метров

    Это судно, скорее всего, будет тихо и мирно погружать в глубины океана подводные ядерные беспилотники… Сейчас и давно раньше это называлось у нас «геофизика» и «океанография»    

    Информация о разработке беспилотной атомной подлодки «Статус-6» впервые появилась в ноябре 2015 года, когда в репортаже нескольких телеканалов о совещании у президента по развитию вооруженных сил промелькнул документ со схемой подлодки.

     https://www.rbc.ru/politi.../5a97dd9e9a794781fe4bc64b 

    #1041526
    • A_SEVER A_SEVER
      01.06.1819:11:35

      будет тихо и мирно погружать в глубины океана подводные ядерные беспилотники…

      Возможно… а пока «Янтарь» за одну боевую службу обогнул Африку и дважды пересёк Атлантику — то искал погибшую аргентинскую подводную лодку, то наш упавший Су-30СМ.

      #1041543
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,