Брянск получил 25 новых автобусов ЛиАЗ

1 июня в Брянске состоялось вручение ключей от 25 автобусов «ЛиАЗ» Брянскому пассажирскому автотранспортному предприятию. В ближайшее время в город поступят еще 28 автобусов.

В городе Брянске в целях повышения качества обслуживания населения и эффективного использования приобретенного автотранспорта ведется оптимизация маршрутной сети. В 2017-2018 годах из областного бюджета выделено 700 млн рублей на приобретение автомобильного транспорта общего пользования.

В декабре 2017 года в Брянск поступила первая партия низкопольных автобусов среднего класса для перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями, — 20 автобусов марки «ЛиАЗ-429260». В апреле заключен муниципальный контракт на поставку 53 таких же городских автобусов. Первая партия автобусов сегодня как раз и поступила в областной центр. Решение транспортной проблемы будет продолжено.

Городские автобусы, которые поступили в областной центр, предназначены для работы по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд. Автобусы приобретены в рамках государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014-2020 годы) и муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016 — 2020 годы. В соответствии с муниципальным контрактом, в первом полугодии 2018 года парк городского общественного транспорта пополнится на 53 автобуса общей стоимостью 310 миллионов рублей.