Подписан приёмный акт БДК «Иван Грен»
2 июня в Калининграде после успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт большого десантного корабля «Иван Грен» проекта 11711.
БДК построен АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена — начальника артиллерии морской обороны Ленинграда и начальника артиллерии Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны, после войны ставшего начальником Управления боевой подготовки ВМФ СССР.
Серия:
Заводской № 01301 — заложен
Заводской № 01302 — заложен
Проект корабля разработан ОАО «Невское Проектно-Конструкторское Бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 5000 т.
Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 100 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
ПЗРК «Игла»
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04.06.1815:46:37 После главного военно-морского парада.
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04.06.1816:07:54 Зачем я в июне буду пытаться понять то, о чём напишу только в декабре?
04.06.1816:27:52
04.06.1816:34:03 Нет, БДК и УДК это десантные корабли разных классов.