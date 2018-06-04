Подписан приёмный акт БДК «Иван Грен»

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2 июня в Калининграде после успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт большого десантного корабля «Иван Грен» проекта 11711.

БДК построен АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена — начальника артиллерии морской обороны Ленинграда и начальника артиллерии Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны, после войны ставшего начальником Управления боевой подготовки ВМФ СССР.

Серия:

Заводской № 01301 — заложен 24.12.04 — спущен 18.05.12 — передан 02.06.18 — «Иван Грен»

Заводской № 01302 — заложен 11.06.15 — спущен 25.05.18 — «Пётр Моргунов»





© Фото автора (A_SEVER)

Проект корабля разработан ОАО «Невское Проектно-Конструкторское Бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 5000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»