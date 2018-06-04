Добавить статью
Армия и Флот

Подписан приёмный акт БДК «Иван Грен»

  •  © Фото с сайта aoosk.ru

2 июня в Калининграде после успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт большого десантного корабля «Иван Грен» проекта 11711.

БДК построен АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена — начальника артиллерии морской обороны Ленинграда и начальника артиллерии Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны, после войны ставшего начальником Управления боевой подготовки ВМФ СССР.

Серия:

Заводской № 01301 — заложен 24.12.04 — спущен 18.05.12 — передан 02.06.18 — «Иван Грен»

Заводской № 01302 — заложен 11.06.15 — спущен 25.05.18 — «Пётр Моргунов»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Проект корабля разработан ОАО «Невское Проектно-Конструкторское Бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 5000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.shipyard-yantar.ru/%D0%B1%D0%B4%D0%BA-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/

Калининград, ПСЗ «Янтарь», БДК, 11711, Иван Грен
  • Нет аватара g1v2
    04.06.1813:27:23

    Блин, ощущения как будто любимый многолетний тв-сериал закрыли.     Если еще и Горшкова в этом году сдадут, то вообще сродни окончанию эпохи. В общем надо отметить.       

    #1042086
  • Serg My Star Serg My Star
    04.06.1813:32:57

    Ждем Моргунова. Слава богу, допилили «долгостройный» долгострой. Причины понятны. Счастливого плавания. 7 футов под килем.   

    Отредактировано: Serg My Star~13:37 04.06.18
    #1042088
  • Нет аватара ivania
    04.06.1814:59:57

    Ждем появления в «Сирийском экспрессе»

    #1042099
  • Katamaran Katamaran
    04.06.1815:01:51

             

    #1042100
  • sergeyy1972 sergeyy1972
    04.06.1815:07:13

    Но флаг еще не поднят, кто знает когда его примут «До конца» в состав флота, и когда он отправится в базу приписки?

    Отредактировано: sergeyy1972~15:11 04.06.18
    #1042103
    • A_SEVER A_SEVER
      04.06.1815:46:37

      и когда он отправится в базу приписки?
      После главного военно-морского парада.    

      #1042109
      • Нет аватара malikszh
        04.06.1815:54:11

        Север,

        Западный военный округ (ЗВО) в текущем году получит свыше двух тысяч образцов вооружения и военной техники, в том числе четыре новейших корабля с ракетами «Калибр», рассказал в субботу журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

        Это какие корабли? 2 каракурта Ураган и Тайфун. еще 2 какие? неужели он говорит про Буяна М которые перевели из ЧФ.

        РИА Новости ria.ru/defense_safety/20180602/1521943513.html

         https://ria.ru/defense_sa.../20180602/1521943513.html 

        #1042115
        • A_SEVER A_SEVER
          04.06.1816:07:54

          Это какие корабли?
          Зачем я в июне буду пытаться понять то, о чём напишу только в декабре?

          Кстати, под определение «корабль с комплексом Калибр» подходят не только МРК!    

          #1042120
  • Andzej O'KamRupi
    04.06.1816:27:52

    Кто в курсах, расскажите его многострадальную историю. Это наш ответ Мистралю, я так понимаю? Или нет. А-Север, скажите свое веское слово. Вы особенно сведомы во флотских делах.

    #1042126
    • A_SEVER A_SEVER
      04.06.1816:34:03

      Это наш ответ Мистралю, я так понимаю?
      Нет, БДК и УДК это десантные корабли разных классов.

      БДК гораздо меньше и не столь многофункционален как УДК.

      #1042130
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,