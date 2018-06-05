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Фотофакты

«Град Свияжск» и «Великий Устюг» идут на Чёрное море

  •  © Фото из открытых источников

Малые ракетные корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершают переход на Черноморский флот.

Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru

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ВМФ, МРК, 21631, «Великий Устюг», «Град Свияжск», Каспийская флотилия
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    05.06.1823:48:13

    готовимся в ЧМ по футболу… вероятно применение Калибров по укропскому агрессору

    #1042496
    • A_SEVER A_SEVER
      05.06.1823:52:09

      готовимся в ЧМ по футболу
      Или к переходу на Балтику.    

      #1042500
      • Нет аватара Иван Кутузов
        05.06.1823:53:58

        Странный путь на Балтику. Если они здесь по каналу прошли, то и на Балтику по внутренним путям могли бы — и короче было бы.

        Отредактировано: Иван Кутузов~23:54 05.06.18
        #1042502
        • A_SEVER A_SEVER
          05.06.1823:58:08

          Странный путь на Балтику.
          Но им уже прошли МРК «Зелёный Дол» и «Серпухов»:
          С 4 по 28 октября малые ракетные корабли «Зелёный Дол» и «Серпухов» совершили переход из Севастополя в Балтийск, совершив деловые заходы в порты Валлетта (Мальта) и Сеута (Испания). За кормой сравнительно небольших кораблей водоизмещением всего 950 тонн остались Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское море, а также осенняя Атлантика.

          #1042504
      • Нет аватара kostya251189
        06.06.1806:44:58

        Или к переходу на Балтику.

        так Балтийскому же флоту и так три крайних корабля серии строят? Плюс у них будут корветы все строящиеся 20380, плюс 22800. Не жирновато ли?

        #1042535
        • A_SEVER A_SEVER
          06.06.1808:41:22

          Может «Буяны» будут на Балтике, а «Каракурты» на Чёрном море?

          #1042563
          • Нет аватара kostya251189
            06.06.1808:50:17

            Может «Буяны» будут на Балтике, а «Каракурты» на Чёрном море?

            вы имеете ввиду ротация кораблей?

            #1042567
            • A_SEVER A_SEVER
              06.06.1808:52:27

              Да — логично ведь укомплектовать флот однотипными кораблями.

              #1042569
          • Нет аватара Юрген
            06.06.1808:52:47

            А смысл? «Каракурты» мореходнее и могут ходить в Средиземку?

            #1042570
            • A_SEVER A_SEVER
              06.06.1808:59:23

              "Каракурты" мореходнее и могут ходить в Средиземку?
              "Буяны" тоже могут ходить. Смысл может быть в удобстве технического обслуживания.

              #1042573
              • Нет аватара Юрген
                06.06.1809:05:24

                Так «Каракурты» строят на Балтике, а «Буяны» — нет. Какое тут удобство?

                #1042575
                • Нет аватара kostya251189
                  06.06.1809:08:16

                  Так «Каракурты» строят на Балтике

                  кхм, а что вы скажете по поводу строительства трех Каракуртов (Шторм, Охотск и Вихрь) на ССЗ «Море» и еще трех на ССЗ «Залив»? Итого: 6 МРК строится на Черноморских заводах!

                  Отредактировано: kostya251189~09:10 06.06.18
                  #1042576
                  • Нет аватара Юрген
                    06.06.1809:11:03

                    Я в том смысле, что их и на Балтике строят тоже, а Буяны строят в Зеленодольске, разве из ЧМ через Волгу-Дон туда не проще попадать, чем из Балтики?

                    #1042578
                • A_SEVER A_SEVER
                  06.06.1809:15:05

                  Так «Каракурты» строят на Балтике
                  И на Чёрном море.

                  Кстати, тут недавно обсуждали, какие 4 МРК получит БФ в этом году.

                  Вполне возможно речь о 2-й паре «Буянов» и паре «Каракуртов».

                  #1042579
                  • Нет аватара Юрген
                    06.06.1809:22:39

                    И с чем связано такое усиление БФ? С усилением сил НАТО в Прибалтике?

                    #1042581
                    • A_SEVER A_SEVER
                      06.06.1809:30:45

                      И с чем связано такое усиление БФ?
                      2 СКР, 6 корветов и 6 МРК — я думаю для БФ этого пока достаточно.

                      А какие МРК на каком флоте будут скоро увидим.

                      #1042585
                      • Нет аватара kostya251189
                        06.06.1809:44:09

                        2 СКР, 6 корветов и 6 МРК

                        а еще 1 ЭМ проекта 956   

                        #1042591
    • Нет аватара Юрген
      06.06.1808:01:42

      вероятно применение Калибров по укропскому агрессору

      Да ни в жисть.

      #1042555
  • Нет аватара Иван Кутузов
    05.06.1823:52:26

    Вторая группа уже. Чего-то будет, однако. Кого-то откалибруют.

    Отредактировано: Иван Кутузов~23:54 05.06.18
    #1042501
    • Нет аватара kostya251189
      06.06.1806:40:59

      скорее всего, это связано с тем, что проводится в России скоро Чемпионат Мира по футболу-2018. Плюс к тому же, надо нефтевышки охранять 41-ой бригаде, а там полбригады на ремонт загнали. Вот и усиляются.

      Но, кстати говоря, на одном форуме сказали, что один или два 22160 пойдут на Каспийскую флотилию, что кстати тоже разумно.

      Если так и будет, тогда это правильный стратегический ход — проект 21631 перекинуть на Черноморский флот, а 22160 — два или три корабля отдать Каспийской Флотилии.

      Отредактировано: kostya251189~06:42 06.06.18
      #1042534
      • Нет аватара Юрген
        06.06.1808:01:12

        Зачем каспийской флотилии патрульники с большой дальностью плавания?

        #1042554
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