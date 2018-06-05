«Град Свияжск» и «Великий Устюг» идут на Чёрное море
Малые ракетные корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершают переход на Черноморский флот.
Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru
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05.06.1823:48:13
05.06.1823:52:09 Или к переходу на Балтику.
05.06.1823:53:58
05.06.1823:58:08 Но им уже прошли МРК «Зелёный Дол» и «Серпухов»:
06.06.1806:44:58
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06.06.1808:59:23 "Буяны" тоже могут ходить. Смысл может быть в удобстве технического обслуживания.
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06.06.1809:15:05 И на Чёрном море.
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06.06.1809:30:45 2 СКР, 6 корветов и 6 МРК — я думаю для БФ этого пока достаточно.
06.06.1809:44:09
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