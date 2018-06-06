Монтаж нового крана «Витязь» на территории АО «Восточный порт»
В рамках заключенного договора поставки специалисты ЗАО «СММ» приступили к монтажу портального перегрузочного электрического крана с шарнирно-сочлененной стреловой системой серии «Витязь» производства ЗАО «СММ» на территории АО «Восточный Порт».
На сегодняшний день краны «Витязь» — самые мощные в своем классе и относятся к последнему поколению перегрузочной техники. Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме — 100 тонн, в грейферном режиме — 32 тонны. Максимальный вылет стрелы — 40 метров. Высота подъема грейфера над уровнем подкранового рельса составит 22 метра, высота подъема крюка — 33 метра.
На территории АО «Восточный Порт» перегрузочный кран будет эксплуатироваться в грейферном режиме и позволит порту значительно увеличить интенсивность перевалки угля.
Сегодня на территории АО «Восточный порт» эксплуатируется три крана производства ЗАО «СММ»: кран серии «Аист» и два крана серии «Витязь».
Справка:
ЗАО «СММ» — российская компания, специализирующаяся на проектировании, изготовлении, монтаже и сервисном обслуживании тяжелого грузоподъемного оборудования для портов, транспортных терминалов, верфей и промышленных предприятий. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
АО «Восточный Порт» — крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке каменного угля.
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- Павел Федоров
- 06.06.201810:49
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06.06.1812:41:41
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