Компания «АЭМ-технологии» возобновила горячую штамповку днищ для ёмкостей АЭС



Изготовление заготовки днищ для ёмкостей САОЗ Курской АЭС

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Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) восстановила кузнечно-прессовое оборудование для горячей штамповки днищ в филиале"Петрозаводскмаш". Сегодня на этом оборудовании изготавливаются заготовки днищ для ёмкостей САОЗ Курской АЭС.

Кузнечно-прессовый цех Петрозаводскмаша оснащён вертикальным прессом двойного действия с суммарным усилием 6600 тонн. Несколько лет пресс не использовался и, после необходимого технического обслуживания, был вновь введён в строй.

Днище ёмкости САОЗ изготавливают из листовой биметаллической заготовки толщиной 110 мм., диаметром 4 метра. Процесс штамповки происходит после 6-ти часового разогрева заготовки в газовой печи до температуры 900 С. Вместе с заготовкой всю технологию изготовления днища проходит и «проба» — часть листовой заготовки, используемая в дальнейшем для контроля качества металла. Отштампованные прессом заготовки поступают на термообработку, контроль геометрических размеров и далее на механическую обработку.

Таким образом Петрозаводскмаш будет комплектовать все ёмкости САОЗ днищами собственного производства. Кроме того кузнечно-прессовый цех завода может изготавливать сферические и эллиптические днища для ёмкостных, колонных аппаратов нефтехимического и другого оборудования.