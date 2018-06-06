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Производство

Компания «АЭМ-технологии» возобновила горячую штамповку днищ для ёмкостей АЭС

  • Изготовление заготовки днищ для ёмкостей САОЗ Курской АЭС
  • Изготовление заготовки днищ для ёмкостей САОЗ Курской АЭС
  •  © energybase.ru

Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) восстановила кузнечно-прессовое оборудование для горячей штамповки днищ в филиале"Петрозаводскмаш". Сегодня на этом оборудовании изготавливаются заготовки днищ для ёмкостей САОЗ Курской АЭС.

Кузнечно-прессовый цех Петрозаводскмаша оснащён вертикальным прессом двойного действия с суммарным усилием 6600 тонн. Несколько лет пресс не использовался и, после необходимого технического обслуживания, был вновь введён в строй.

Днище ёмкости САОЗ изготавливают из листовой биметаллической заготовки толщиной 110 мм., диаметром 4 метра. Процесс штамповки происходит после 6-ти часового разогрева заготовки в газовой печи до температуры 900 С. Вместе с заготовкой всю технологию изготовления днища проходит и «проба» — часть листовой заготовки, используемая в дальнейшем для контроля качества металла. Отштампованные прессом заготовки поступают на термообработку, контроль геометрических размеров и далее на механическую обработку.

Таким образом Петрозаводскмаш будет комплектовать все ёмкости САОЗ днищами собственного производства. Кроме того кузнечно-прессовый цех завода может изготавливать сферические и эллиптические днища для ёмкостных, колонных аппаратов нефтехимического и другого оборудования.

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http://www.aem-group.ru/mediacenter/news/kompaniya-%C2%ABaem-texnologii%C2%BB-vozobnovila-goryachuyu-shtampovku-dnishh.html

Атомэнергомаш, АЭМ-технологии, Петрозаводскмаш
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