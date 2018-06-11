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В Белгородской области в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» заложен сирингарий

  •  © belregion.ru

4 мая в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» прошла церемония закладки сирингария — питомника, где будет выращиваться сирень. Планируется собрать здесь крупнейшую в России коллекцию сортов и видов этого растения.

«Сирингарий состоит из трех участков. К 2020 году здесь будет высажено не менее 250 сортов и видов сирени, что сделает ботанический сад крупнейшей коллекцией в России. А к 2028 году мы должны стать крупнейшим центром селекции и производства сирени в мире», — пояснил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

Работа проводится в рамках регионального проекта «Белгородская сирень», который реализуют Правительство области и Белгородский госуниверситет.

  •  © belregion.ru
  •  © belregion.ru
  •  © belregion.ru
  •  © belregion.ru
  •  © belregion.ru
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https://www.belregion.ru/press/news/index.php?ID=24128

Белгородская область, НИУ БелГУ, сиренгарий
  • Великоросс Великоросс
    11.06.1805:16:49

    •  © belregion.ru

    •  © belregion.ru

    •  © belregion.ru

    #1043960
    • girlek girlek
      11.06.1810:33:21

      Обожаю цветущую сирень и ее запах! Представляю, что там будет твориться через несколько лет во время цветения сирени!

      #1043997
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