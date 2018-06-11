В Белгородской области в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» заложен сирингарий

4 мая в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» прошла церемония закладки сирингария — питомника, где будет выращиваться сирень. Планируется собрать здесь крупнейшую в России коллекцию сортов и видов этого растения.

«Сирингарий состоит из трех участков. К 2020 году здесь будет высажено не менее 250 сортов и видов сирени, что сделает ботанический сад крупнейшей коллекцией в России. А к 2028 году мы должны стать крупнейшим центром селекции и производства сирени в мире», — пояснил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

Работа проводится в рамках регионального проекта «Белгородская сирень», который реализуют Правительство области и Белгородский госуниверситет.