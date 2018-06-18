Сеть «LADA Dеталь» открыла первые магазины в Казахстане

Сеть фирменных розничных магазинов по реализации оригинальных запасных частей к автомобилям LADA «LADA Dеталь» открыла первые четыре магазина в Республике Казахстан. Дополнительную возможность приобрести качественные оригинальные запчасти и расходные материалы получили владельцы автомобилей LADA из Астаны, Костаная, Павлодара и Шымкента.

Российская сеть «LADA Dеталь» насчитывает более 1400 точек продаж. Открытие новых розничных магазинов в Казахстане связано с устойчивым ростом спроса на автомобили бренда, а также на качественные запасные части и расходные материалы.

Магазины оборудованы в полном соответствии со стандартами «LADA Dеталь». Здесь владельцы автомобилей могут приобрести необходимую запасную часть и получить консультацию и полную информацию по всей линейке оригинальных запасных частей LADA.

Казахстан — наиболее емкий внешний рынок сбыта LADA. В первом квартале этого года здесь было реализовано 2644 автомобиля LADA. Российская марка заняла первое место по продажам с долей рынка 23,4% (+7% по сравнению с первым кварталом 2017 года). В настоящий момент в Казахстане насчитывается более 177 тыс. автомобилей LADA