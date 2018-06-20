Церемония встречи самолета «Сухой Суперджет 100» SSJ 100 ВВС Таиланда в аэропорту Бангкока

9 июня 2018 года третий самолёт SSJ100 в бизнес-версии (SBJ) приземлился в аэропорту Бангкока, чтобы пополнить парк Королевских ВВС Таиланда. Перегон самолета выполнялся по маршруту Жуковский — Бангкок с промежуточной посадкой в Исламабаде (Пакистан). Данный самолет в модификации SSJ100-95SBJ имеет серийный номер 95132 (номер ВВС Таиланда L18-3/61, бортовой номер 60319) совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 22 мая 2017 года, после чего около года проходил кастомизацию на предприятии компании SuperJet International (SJI) в Венеции (Италия).

Контракт на поставку Королевским ВВС Таиланда третьего самолета Sukhoi Business Jet (SBJ), являющегося бизнес-вариантом самолета Sukhoi SuperJet SSJ100, был подписан ГСС совместно с SuperJet International (SJI, cовместное предприятие АО «Компания «Сухой» и итальянской Leonardo) 15 декабря 2016 года.

Ранее в июле 2016 года ВВС Таиланда уже получили два самолета Sukhoi Business Jet (SBJ) в VVIP-комплектации по контракту, заключенному SuperJet International 15 сентября 2014 года (был финализован 4 декабря 2014 года). По данному контракту АО «Гражданские самолеты Сухого» в Комсомольске-на-Амуре были построены самолеты Sukhoi Business Jet (SBJ) с серийными номерами 95093 (бортовой номер ВВС Таиланда 60317, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 октября 2015 года) и 95095 (бортовой номер ВВС Таиланда 60318, первый полет 15 декабря 2015 года). Обе машины после кастомизации в Венеции на SJI были переданы ВВС Таиланда 15 июля 2016 года, и 31 августа 2016 года в бангкокском аэропорту Дон Мыанг официально введены в состав ВВС Таиланда.

Все три самолета SBJ в ВВС Таиланда входят в состав 603-й эскадрильи 'Cowboy' 6-го авиационного крыла. Воздушные суда, получившие в ВВС Таиланда обозначение B.L18. предназначаются для перевозки первых лиц государства и высшего военного командования Таиланда.

Согласно пресс-релизу ГСС, самолеты, поставленныe в 2016 году Королевским ВВС Таиланда, стали первыми SSJ100 в бизнес-версии, которые были приобретены зарубежным заказчиком. Эксплуатантами данной версии Superjet 100 так же являются такие перевозчики как: авиакомпания РусДжет, специальный лётный отряд «Россия» Управления делами Президента России, летный отряд МЧС России, корпорация Казахмыс и другие. Таким образом, в настоящее время по всему миру эксплуатируется уже 10 самолетов SSJ100 в бизнес-версии.