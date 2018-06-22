Газпром нефть стала одной из первых компаний-пользователей СПФС Банка России

«Газпром нефть» одной из первых компаний промышленного сектора начала использование национальной Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) при проведении платежных операций. 20 июня компания отправила первое платежное поручение через СПФС, минуя систему «банк-клиент».

Использование единой системы, к которой подключены все российские кредитные организации, вместо множества локальных банк-клиентов позволяет значительно повысить скорость, надежность и безопасность проведения финансовых операций и оптимизировать издержки.

По словам замгендиректора по экономике и финансам Газпром нефти А. Янкевича, получение доступа к СПФС — большой шаг в направлении повышения платежной независимости Газпром нефти

Для компании система Банка России — это гарантированный и бесперебойный канал передачи финансовых сообщений, позволяющий Газпром нефти быть уверенной в исполнении всех своих платежных обязательств независимо от внешних факторов

Система передачи финансовых сообщений позволяет осуществлять обмен с банками всем спектром финансовой информации (платежи, подтверждения и расчеты на денежном рынке и по ценным бумагам, отчетность) в режиме «единого окна».

Ранее СПФС использовалась исключительно кредитными организациями, с конца 2017 г после разработки в рамках модернизации СПФС специальных сервисных решений появилась возможность присоединения к ней компаний нефинансового сектора.

СПФС — российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей, созданная в качестве альтернативного внутрироссийского канала межбанковского взаимодействия и функционирует на базе информационно-телекоммуникационной системы Банка России.

СПФС была запущена Банком России в конце 2014 г после угроз Европарламента и МИД европейских стран отключить банковскую систему РФ от SWIFT.

Отечественный аналог создан для обеспечения бесперебойности передачи финансовых сообщений в случае отключения от глобальной услуги